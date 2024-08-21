2026新北市長民調仍輸蘇巧慧！洪孟楷低調回應　曝加緊準備這件事

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根據《TVBS》最新民意調查顯示，新北市長國民黨要是推派國民黨立委洪孟楷參選，洪孟楷的支持度為32%，支持蘇巧慧的33%，仍小幅略輸。對此，洪孟楷仍沒鬆口參選，僅稱身為在野黨立委，就是展業專業能力監督政府，更透露近期在準備包含食安法、吹哨者保護法等民生法案修法。根據《TVBS》昨天公佈的民調，若是國民黨是推派洪孟楷參選，洪孟楷的支持度為32%，與支持蘇巧慧的33%相當，另外，黃國昌為14%，有21%未決定。對此，洪孟楷今早受訪時說，選舉都還太早，還有兩年多的時間，現在要看的事情都是怎麼幫國人解決問題，這也是為什麼雖然立法院現在是休會，但自己已經在著手下個會期即將提出的修法，包含食安法、吹哨者保護法等民生法案，能夠做的都在加緊準備。洪孟楷也提到，有聽過外傳自己要不要爭取黨內支持？「我們每天都在爭取人民的支持，身為在野黨立委，就是展現專業能力監督政府」，讓國人感受專業、態度，爭取人民支持重於一切。