央行「道德說服」銀行自控！新青安救火隊？徐佳馨曝三大恐怖後果

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▲徐佳馨表示，此次央行擔任新青安救火隊緊縮房貸，資金不足、被錯殺的無辜民眾，恐怕只能自求多福。（示意圖／翻攝pexels）

針對房市過熱，且銀行「不動產放貸比」拉警報！央行今(21)日下午召開線上記者會，證實8月12日~8月21日，央行已陸續邀請34家銀行洽談，並進行「道德勸說」，籲請各行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款。專家指出，「房價已漲得亂七八糟，且不少房市小白衝動入場，如今央行出手，恐怕就是擔任新青安救火隊的角色罷了！」央行業務局長潘榮耀表示，今年6月不動產房貸比已達37.4%，接近歷史高點37.9%，顯示不動產貸款集中度居高，信用資源過度流向不動產貸款，故邀請34家銀行進行「道德勸說」。他說，信用資源過度集中不動產市場，將排擠其它生產事業實質所需資金，不利經濟永續發展，所以銀行應基於社會責任，宜引導信用資源合理配置，勿助長炒房、炒地，推升房價不合理上漲。不過，他也提到，與銀行商談中，有特別籲請銀行，在不影響「首購及都更、危老重建等房貸及融資」等需求下，自主控管放貸總量，並請各行於於9月6日前研提出具體改善方案，若仍無明顯成效，有可能於下一次理監事會祭出新一波政策。一、銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價。二、為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，不講武德說抽就抽的事情一定還有。由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。三、買方如果銀彈不足、與銀行沒有好關係，就會倒大霉，短期內非銀行管道還是可以弄錢出來，長期而言，這些池子本來就小，怕也撐不了太久。徐佳馨指出，新青安燒起的燎原之火已燒了整整10個月，如果說央行這次不是擔任救火隊腳色，恐怕外界也不會相信，但這樣的做法未有配套措施，錯殺無辜，市場陸續傳出自用買方卡彈消息，受害的民眾恐怕也只能自求多福。