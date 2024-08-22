阿嬤早餐戒吃三明治！狂瘦7公斤「脂肪肝消失」　替代食譜全公開

今天您早餐吃什麼呢？大部分人早餐多以「三明治」和「麵包」等澱粉食物果腹，但您知道嗎？早餐戒吃「三明治」竟可減重7公斤！一名70歲婦人在半年內陸續剷肉7公斤，原來是她停止「早餐吃三明治」的習慣，改以燕麥加入青菜、絞肉或蛋熬煮成鹹粥食用，不只減重神速，連脂肪肝也說再見。
基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專發文，指老太太分享體重減了7公斤，甚至連「脂肪肝」都跟著消失，醫師追問原因，得知婦人停止「早餐吃三明治」的習慣，雖然午餐和晚餐攝取量也有減少，但她認為，改變早餐種類是減重主要因素。
婦人表示，現在她會將燕麥加入一些青菜、絞肉或是蛋，煮成燕麥粥，取代以往早上吃的麵包、吐司等食品。錢政弘說明，燕麥雖也是澱粉，但接近天然植物原型，屬於「非精緻澱粉」，食用後血糖上升緩慢；而三明治或麵包，都屬於高熱量「精緻澱粉」食物，是用油下去揉麵粉做出來的，越鬆軟的麵包，其實放的油越多。
根據衛福部資訊，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎，而是與脂肪肝有關，一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，其實脂肪肝有可能引起肝硬化甚至肝癌。
最常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等等，因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，忽視它則可能造成脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化，最後導致肝癌。
錢政弘也表示，時常聽到民眾疑惑「自己明明吃的不多，為什麼還是瘦不下來？」多數人早餐方面皆選擇三明治、麵包、漢堡等「方便但高熱量」的精緻澱粉食物，他建議早餐換吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜及地瓜等，可以有效改善體重問題，也預防慢性疾病上身。
據肝病防治學術基金會調查，現今超過半數國人罹患脂肪肝，但目前沒有直接治療脂肪肝的藥物，最好的方式還是透過「均衡飲食」和「規律運動」，養成良好的生活習慣。
衛福部提醒大眾，均衡飲食是每天都要「均衡的攝取六大類食物 」，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類，依據每個人的身材、年齡及活動強度不同，每天吃的熱量也必須跟著調整。
📍均衡飲食口訣：
每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙
另外，每週運動至少3天、每次至少30分鐘，且運動心跳至少達到每分鐘130下，達到「會喘且流汗」的地步，才算是達成規律運動。
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婦人表示，現在她會將燕麥加入一些青菜、絞肉或是蛋，煮成燕麥粥，取代以往早上吃的麵包、吐司等食品。錢政弘說明，燕麥雖也是澱粉，但接近天然植物原型，屬於「非精緻澱粉」，食用後血糖上升緩慢；而三明治或麵包，都屬於高熱量「精緻澱粉」食物，是用油下去揉麵粉做出來的，越鬆軟的麵包，其實放的油越多。
根據衛福部資訊，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎，而是與脂肪肝有關，一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，其實脂肪肝有可能引起肝硬化甚至肝癌。
最常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等等，因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，忽視它則可能造成脂肪性肝炎、纖維化、肝硬化，最後導致肝癌。
錢政弘也表示，時常聽到民眾疑惑「自己明明吃的不多，為什麼還是瘦不下來？」多數人早餐方面皆選擇三明治、麵包、漢堡等「方便但高熱量」的精緻澱粉食物，他建議早餐換吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜及地瓜等，可以有效改善體重問題，也預防慢性疾病上身。
據肝病防治學術基金會調查，現今超過半數國人罹患脂肪肝，但目前沒有直接治療脂肪肝的藥物，最好的方式還是透過「均衡飲食」和「規律運動」，養成良好的生活習慣。
衛福部提醒大眾，均衡飲食是每天都要「均衡的攝取六大類食物 」，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類，依據每個人的身材、年齡及活動強度不同，每天吃的熱量也必須跟著調整。
📍均衡飲食口訣：
每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙
另外，每週運動至少3天、每次至少30分鐘，且運動心跳至少達到每分鐘130下，達到「會喘且流汗」的地步，才算是達成規律運動。