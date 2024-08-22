阿嬤早餐戒吃三明治！狂瘦7公斤「脂肪肝消失」　替代食譜全公開

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 老太太分享體重減了7公斤，醫師追問原因，得知婦人停止「早餐吃三明治」的習慣。（圖／PhotoAC）

▲三明治或麵包，都屬於高熱量「精緻澱粉」食物，越鬆軟的麵包，其實放的油越多。（圖／店家提供）

▲ 脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎。（圖／Nownews資料照）

▲醫師建議早餐換吃水煮蛋、雞胸肉、花椰菜及地瓜等，可以有效改善體重問題，也預防慢性疾病上身。（圖／取自photoAC）

▲ 衛福部提醒大眾，均衡飲食是每天都要均衡的攝取六大類食物 。（圖／衛福部提供）

今天您早餐吃什麼呢？大部分人早餐多以「三明治」和「麵包」等澱粉食物果腹，但您知道嗎？早餐戒吃「三明治」竟可減重7公斤！，改以燕麥加入青菜、絞肉或蛋熬煮成鹹粥食用，不只減重神速，連脂肪肝也說再見。基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專發文，指老太太分享體重減了7公斤，甚至，醫師追問原因，得知婦人停止「早餐吃三明治」的習慣，雖然午餐和晚餐攝取量也有減少，但她認為，婦人表示，現在她會將，取代以往早上吃的麵包、吐司等食品。錢政弘說明，，食用後血糖上升緩慢；而，是用油下去揉麵粉做出來的，越鬆軟的麵包，其實放的油越多。根據衛福部資訊，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎，而是與脂肪肝有關，一般人常輕忽脂肪肝對身體的影響，其實最常見造成脂肪肝的原因，包括肥胖、高血脂、過度飲酒、糖尿病控制不良等等，因為脂肪肝沒有症狀，讓人難以察覺，錢政弘也表示，時常聽到民眾疑惑「自己明明吃的不多，為什麼還是瘦不下來？」多數人早餐方面皆選擇三明治、麵包、漢堡等「方便但高熱量」的精緻澱粉食物，他建議早餐換吃等，可以有效改善體重問題，也預防慢性疾病上身。據肝病防治學術基金會調查，現今超過半數國人罹患脂肪肝，但目前沒有直接治療脂肪肝的藥物，，養成良好的生活習慣。衛福部提醒大眾，，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、及油脂與堅果種子類，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙另外，，達到「會喘且流汗」的地步，才算是達成規律運動。