30年老屋有海砂屋風險！全台462萬宅要注意　專家教如何避開地雷

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中古屋若出現混凝土大面積剝落、鋼筋裸露以及房屋傾斜三大表徵，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，幾乎不用檢驗，就已經可以用肉眼判斷是海砂屋。（圖／NOWnews資料照）

交屋前才驗到海砂屋該怎辦？台灣之所以有海砂屋問題，起源自民國70到80年間，政府為防止過度採集砂石，破壞水土保持，鼓勵使用海砂，於是出現了一大批海砂屋，後來陸續發現海砂屋腐蝕鋼筋、水泥易粉碎等問題，民國84年後才列管，也就是說，全台屋齡30年以上的462.5萬宅老屋，很有機會就是海砂屋。海砂屋的正式名稱是「高氯離子鋼筋混凝土建築物」，最常見的現象發生在天花板或樓地板反覆坍塌、漏水，因為房屋三大主結構樑、柱和樓板都有不同的保護層，即使用的鋼筋、水泥有其厚度，以杜絕跟外界的氧和水氣接觸，其中樓板的厚度最薄，使得海砂屋常出現樓板崩塌的情況。地政士全國聯合會榮譽理事長林旺根說，當時有一股房地產熱，政府禁止過度採集河砂，有不肖業者從海邊挖掘海砂，過去的檢測觀念薄弱，使用的鋼筋材料也不會太好，而未經處理的海砂氯離子成分高，會造成鋼筋生鏽、膨脹，甚至引發混凝土體積膨脹爆裂，使得更多鋼筋接觸空氣後，加速氧化範圍。新北市土木技師公會理事長賴建宏建議，在購買成屋或中古屋前，可請房仲提供不是海砂屋的證明，畢竟房仲業者有揭露資訊的義務；而觀察屋況時，務必留意天花板是否有明顯的混凝土剝落或鋼筋剝落的現象；一旦產生質疑，可以委託土木技師公會等專業團體進行判斷，從取樣到檢測報告出爐，大約一個月的時間，驗證房屋內的氯離子含量跟抗壓程度。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，如果簽約後才發現自己買到海砂屋，簽約後若尚未全部撥款，可以先暫時停止交付，請求屋主修繕、補強後再交屋，但如果是希望解約，則必須通過雙方協議。目前台北市和新北市都有提供海砂屋的查詢服務，台北市建管處的海砂屋專區，有「台北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例公告列管清冊」，會提供歷年列管海砂屋已拆除或補強完竣清冊；至於新北市政府則架設「新北市高氯離子鋼筋混凝土建築物查詢」，輸入申報門牌地址、路（街）名等，可進行查詢。