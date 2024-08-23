天母豪宅施工害鄰居「馬桶不通」　Sway驚抖內幕：買預售屋就是賭

台北市天母一處正在施工的新建案，歷史最高成交單價每坪124.15萬，總價落在2000~4000多萬元不等，卻遭10多戶鄰居指控施工不慎，工地積水灌進屋內，造成汙水管損壞、馬桶不通，挨罰3萬6000元。房產專家Sway抖出內幕，住戶不只是生氣不能上廁所，更怕變基泰大直第二，直言：「買一間預售屋，就是賭。」
Sway今（23）在臉書分享天母鄰損案例，「現在四周被建商亂挖一通，路面已經膨脹，陷入恐怖當中」，建商施工還被抓到工作人員沒戴安全帽，提醒購屋客自行小心，多去監工，不然萬一變成基泰大直第二，就慘了。
他指出，買預售屋不是看房價高低，也不是看建商是否上市櫃，而是看建商有沒有偷工減料跟良心，買一間預售屋，就是賭。
萬一已經買了預售屋該怎麼辦？Sway建議，三不五十去建案工地督工、巡田水，帶吃的喝的和工人、工地主任搏感情，也可對工地的外國朋友給予關愛，勸他朝「好好工作賺錢｣的方向，不要往「混一天是一天｣的恐怖狀態去，「前者會小心施工，後者我有聽過一邊喝酒一邊工作，後來就摔下去了」。
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他指出，買預售屋不是看房價高低，也不是看建商是否上市櫃，而是看建商有沒有偷工減料跟良心，買一間預售屋，就是賭。
萬一已經買了預售屋該怎麼辦？Sway建議，三不五十去建案工地督工、巡田水，帶吃的喝的和工人、工地主任搏感情，也可對工地的外國朋友給予關愛，勸他朝「好好工作賺錢｣的方向，不要往「混一天是一天｣的恐怖狀態去，「前者會小心施工，後者我有聽過一邊喝酒一邊工作，後來就摔下去了」。