冰島小黃瓜缺貨！農民來不及種　TikTok熱門沙拉食譜被指是元兇

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小黃瓜是常見的食材，涼拌、熱烹都相當開胃，不過北歐國家冰島近日傳出，瓜農種植小黃瓜的速度，趕不上民眾購買的需求量，而起因疑似是因為TikTok上廣為流傳的沙拉食譜。根據《BBC》報導，1名被稱為「黃瓜達人」、擁有560多萬粉絲的TikTok用戶墨菲特（Logan Moffitt ），在社群網路上分享各種有關黃瓜的新穎食譜，作法看上去都相當簡單，風潮吹到北歐，冰島當地的民眾也開始轉貼由磨碎的黃瓜、芝麻油、大蒜、醋、辣椒油等佐料組成的沙拉食譜。冰島當地的農民工會指出，由於食譜非常受歡迎，導致冰島農民無法滿足不斷增長的需求。冰島連鎖超市Hagkaup雖然對黃瓜銷量與社群傳播趨勢有關的說法不置可否，但也證實近日小黃瓜的購買量，的確增加了1倍以上，希望供應量能盡快恢復正常。不過，Hagkaup超市也補充說明，每年這個季節，冰島小黃瓜短缺並不罕見，儘管店裡一些和黃瓜沙拉食譜有關的原料，銷量也都明顯增長。冰島農民暨園藝工會則表示，有些瓜農會在這個季節更換黃瓜養植株，加上學校暑假結束、學生返回校園，可能也給供應帶來了額外的壓力，但據他們觀察，社群媒體趨勢仍然是主要影響因素之一，畢竟之前從未發生這樣的事，若沙拉食譜傳播開始的更早，黃瓜產量充足，短缺的問題應該就不至於發生。