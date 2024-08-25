新北海砂屋都更進度被嫌慢　專家揭關鍵：大家都想要1坪換1坪

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▲所謂海砂屋學指的是含鹽份的海砂，摻入預拌混凝土所建造出來的房屋，由於高濃度氯離子會讓鋼筋生鏽、膨脹，鋼筋膨脹後連帶混凝土爆裂。（圖／新北城鄉局提供）

台北市老社區多，近年來都更話題夯，從公辦到自辦各自出招但爭議頗多，包括全台最大海砂屋、松山區「延壽國宅」J區、內湖「明園大樓」海砂屋、緊鄰西松高中的「御林園社區」等都陷入都更難題。其中台北近期發現有不少居民提出訴願，新北因多以輔導代替罰則，較無類似情況，但新北民代們認為，海砂屋都更緩慢，主要是沒有拿出魄力做示範，容積獎勵天花板也沒有台北高，要求市府應該加強。新北工務局表示，目前列管海砂件102件，達停用標準案件74件，已限期停用15案，目前並無訴願、訴訟案。新北城鄉局表示，當中進入多元都更程序總計有68案。新北市議員李余典認為，新北海砂屋更新緩慢主要還是誘因問題，以容積獎勵來說，新北天花板是50%，比起台北、高雄兩地80%都低不少，目前他也爭取市府要規畫調高，市府也有將相關政策送內政部，希望要通過才有辦法更加促進海砂屋都更。新北市議員王威元表示，新北雖然都有相關法規，包含停止使用、斷水斷電等手段，但因為大多已輔導代替罰則，不會特別去開單，所以較無類似情況。他認為，海砂屋等都更緩慢，主要還是在政府不敢「代為拆除、代為執行」，講白了就是不做強拆，這還是需要政府拿出魄力，其實只要有示範區、示範案例，民眾就會比較容易接受。都更推動師黃逸華分析，其實海砂屋通常不是分布平均的狀況，有些民眾家中狀況正常，以致不願面對一輩子辛辛苦苦買來的房屋是海砂屋，房價受影響、貸款會無法貸，所以每案大約都會有10～20%的民眾不願去談重建，然再商言商，還是回歸到無法換回心中想要的坪數。黃逸華表示，新北市有部分地區原始容積低於法定容積率，故新北市府提出防災2.0可以以原始容積的1.5倍來興建，但這些地區也是房價相對低的地方，營建成本上漲後仍照成這些地區無法換回原面積。海砂屋都更緩慢的原因絕對非一、二個問題點可以闡述清楚的，民眾自身仍需要有認知，若不願意正視海砂屋可能造成的危險，政府再提出更多容積奬勵，一樣是無法重建的。再則呼籲協助重建的業者及所有權人，在整合的過程儘量公開透明、說明清楚、不然在業者與民眾專業不對等的狀況下，很容易造成誤解，以致重建遙遙無期。