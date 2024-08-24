大啖海鮮險奪命！前急診科名醫提醒：「這類人」別碰生食

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台灣人愛吃海鮮，然而，生食並非人人都能吃，一不小心恐釀生命危險。前急診科名醫陳威龍提醒，肝病患者務必避免生食，過去他在急診服務時，曾遇到一位65歲的慢性肝炎患者因食用含有海洋弧菌的生魚片，險些喪命。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍，過往於急診科服務時，某日一位患有慢性肝炎的65歲患者被送到醫院，意識模糊、陷入敗血性休克，詢問家屬得知，前一天家族旅遊時，患者在海港餐廳吃了不少生魚片，當日雖然沒有出現異常，但隔日卻開始上吐下瀉。起初誤以為只是單純吃壞肚子、是常見的腸胃炎疾病，自行服用成藥想緩解症狀，直至晚間病情加重，整個人四肢無力癱軟在沙發上才被家人緊急送醫。聽完家屬陳述後，陳威龍立即懷疑是海洋弧菌惹的禍。海洋弧菌是熱帶與亞熱帶地區海邊的自然細菌，在適宜的溫度（20℃至27℃）下會快速繁殖，因此每當夏季來臨時，就相當有利其生長。除了在海水中，海洋弧菌也會依附在海洋生物身上，隨海鮮一起被捕撈上岸。然而，海洋弧菌無法在高溫烹煮下生存，因此只有食用生食，才會連同海洋弧菌一起吃下肚。他強調，一般民眾吃到被海洋弧菌汙染的生食通常不會有嚴重併發症，頂多是輕微噁心、嘔吐，但免疫功能較差的族群，例如癌症、糖尿病、肝病患者就可能出現嚴重反應。陳威龍過去在急診診治的肝炎病史個案就是出現海洋弧菌直接進入血液，造成全身性影響，依照臨床經驗顯示，感染海洋弧菌的重症患者，若未即時救治，大多會在住院48小時內因為多重器官衰竭、猛爆性敗血症死亡，死亡率超過50%，上述個案幸好及時就醫並給予抗生素治療，才保住一命。檢驗報告出爐後，也證實醫師判斷無誤陳威龍分享日常顧肝要掌握的4大原則。首先，戒酒是遠離酒精性肝病的不二法門，再來，多選擇像是含有鎂、葉綠素、維生素A和C的新鮮蔬果以及優質油脂Omega-3的食物類型。第三，給予肝臟充足的休息時間，第四，透過規律運動，避免因肥胖而導致非酒精性脂肪肝。他表示，肝臟是人體新陳代謝的重要器官，具有消化食物、儲存物質、代謝解毒及製造凝血因子等功能，可見其重要性，也驗證了「肝若不好，人生是黑白的」的俗諺。