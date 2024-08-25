房東防雷整理包！10個惡房客特徵　半夜約看、遲到者千萬不能租

房東出租房子時，卻怕遇到惡房客，拖欠租金、搞髒弄臭你的房，甚至在屋裡做出不理智行為，導致房子變凶宅得不償失。律師團對集結資深包租公多年經驗，整理10個惡房客特徵，提醒出現半夜約看、遲到等表徵的潛在租客，千萬不能租，避免後續衍生租屋糾紛。
「馬尼 Money Home | 你的律師朋友」在IG平台，分享「10個惡房客特徵，千萬不能租」，點出惡房客有以下10個特徵，要多加注意小心，一但租約簽下去，最慘恐請神容易、送神難。
1.要求降租金、押金或分期
OS：現金流沒問題吧？！
2‧講話不禮貌
OS：還沒租時講話就不禮貌了，那租房後...
3‧職業不明或待業中
OS：沒辦法提供職業內容(名片、工作證)或待業中，可能造成日後房租欠繳、遲繳之情事
4‧急著入住
OS：是發生了什麼事才需要這麼急的搬離前住處呢?
5‧身上的味道異常
OS：在搭電梯、房間內或借完廁所後的密閉空間內，身上如果有煙味、酒味、甚至特殊塑膠味(K毒或其它毒品)，您可能要再想想。
6‧眼神渙散
OS：不敢與人對看眼睛、注意力不集中或有熬夜習慣，是因為日夜顛倒的工作關係? 還是食用不合法藥物、毒品、酗酒等惡習?
7‧對話牛頭不對馬嘴
OS：基本邏輯在哪?精神還好嗎?
8‧時間管理不明確
OS：遲到半小時，打電話給他沒接或預約時間一直往後延?租金會準時交?
9‧在不適當的時間打電話
OS：半夜打來要約看屋?
10‧身上帶有不明傷痕
OS：手腕、脖子等處出現不明的傷痕!是被家暴還是...
此外，萬一惡房客租約到期不搬怎麼辦？「巴毛律師」陳宇安曾在TikTok平台，給出「先催告」、「執行趕人」、「拍賣抵房租」三步驟，同時也提醒，前提是當初簽租約時，要經「公證」程序才能這麼做，否則就得走法院訴訟程序，才能把惡房客請走了。
若是怕房客在你屋子裡做出不理智行為，導致房子變凶宅。馨傳不動產智庫執行長何世昌建議，房東和房客簽約時，可以在租約中增訂「珍愛生命條款」（或稱房自殺條款），大意是約定承租人應善盡管理人之責，如有違反致租賃物毀損滅失，或減損經濟價值等情事時，包括自殺求死等行為，應無條件負起賠償損害責任。
■本文部分內容經「馬尼 Money Home | 你的律師朋友」（IG帳號moneyhome.law）授權引用。原始出處：10個惡房客特徵，千萬不能租
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1.要求降租金、押金或分期
OS：現金流沒問題吧？！
2‧講話不禮貌
OS：還沒租時講話就不禮貌了，那租房後...
3‧職業不明或待業中
OS：沒辦法提供職業內容(名片、工作證)或待業中，可能造成日後房租欠繳、遲繳之情事
4‧急著入住
OS：是發生了什麼事才需要這麼急的搬離前住處呢?
5‧身上的味道異常
OS：在搭電梯、房間內或借完廁所後的密閉空間內，身上如果有煙味、酒味、甚至特殊塑膠味(K毒或其它毒品)，您可能要再想想。
6‧眼神渙散
OS：不敢與人對看眼睛、注意力不集中或有熬夜習慣，是因為日夜顛倒的工作關係? 還是食用不合法藥物、毒品、酗酒等惡習?
7‧對話牛頭不對馬嘴
OS：基本邏輯在哪?精神還好嗎?
8‧時間管理不明確
OS：遲到半小時，打電話給他沒接或預約時間一直往後延?租金會準時交?
9‧在不適當的時間打電話
OS：半夜打來要約看屋?
10‧身上帶有不明傷痕
OS：手腕、脖子等處出現不明的傷痕!是被家暴還是...
此外，萬一惡房客租約到期不搬怎麼辦？「巴毛律師」陳宇安曾在TikTok平台，給出「先催告」、「執行趕人」、「拍賣抵房租」三步驟，同時也提醒，前提是當初簽租約時，要經「公證」程序才能這麼做，否則就得走法院訴訟程序，才能把惡房客請走了。
若是怕房客在你屋子裡做出不理智行為，導致房子變凶宅。馨傳不動產智庫執行長何世昌建議，房東和房客簽約時，可以在租約中增訂「珍愛生命條款」（或稱房自殺條款），大意是約定承租人應善盡管理人之責，如有違反致租賃物毀損滅失，或減損經濟價值等情事時，包括自殺求死等行為，應無條件負起賠償損害責任。
■本文部分內容經「馬尼 Money Home | 你的律師朋友」（IG帳號moneyhome.law）授權引用。原始出處：10個惡房客特徵，千萬不能租