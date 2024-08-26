4縣市、40戶「國有房包租」9月開標　台北20間鄰公館、東門捷運站

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▲國產署今年第3批國有房地包租共4標40戶，其中台北市有20間，18間在捷運公館站附近、另2間在捷運東門站附近。（圖／翻攝Google評價）

財政部國產署公告今年第3批國有房地包租共4標40戶，包括台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶及台南市3戶，年租金底價合計380.2萬元，訂於9月12日、23日開標。國產署副署長王彩葉表示，預計第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。國產署表示，已分別在今年7月25日、26日、8月16日公告113年度第3批國有房地包租標，共4標40戶，包括台北市20戶、台中市11戶、高雄市6戶、台南市3戶，除了高雄有一標在9月23日開標，其餘各案皆在9月12日開標。其中，台北市20戶中，有18戶坐落同一街廓，皆為20坪房型左右，位於公館商圈內，鄰近捷運公館站、台灣大學及三軍總醫院汀州院區，交通便利，就學、醫療等生活機能完善，大約為2房房型；另2戶鄰近捷運東門站及東門市場，居住環境佳，據悉這2戶分別為48坪、55坪的三房房型。另外，台中市11戶、年租金底價21.4萬元，坐落北屯區、烏日區及大里區等行政區，分別鄰近北屯國小、明道高中、烏日國中、國立中興大學、大里運動公園等，生活機能及區位條件皆良好。南台灣台南市3戶、年租金底價14.7萬元，坐落新營區，鄰近台鐵新營站、新營國小、衛生福利部新營醫院，生活機能佳。高雄市6戶、年租金底價25.2萬元，坐落路竹區、湖內區、前鎮區及鹽埕區，分別鄰近台鐵大湖站、東方設計大學、台1線、瑞祥高中、中正足球場、高雄女中等。王彩葉指出，自2023年3月起辦理國有房地包租，截至今年6月，公告153戶、標脫111戶，標脫率7成3，而標脫的111戶中，目前已有34戶轉租給自然人，包括北區17戶、中區10戶及南區7戶。國產署將持續篩選適當標的，預計今年第4季將再推出至少30戶列標，以擴大租賃住宅市場供給，滿足民眾租屋居住需求。