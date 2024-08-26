2024威廉波特少棒賽！中華隊1：1戰平美國佛州代表隊延長賽未得分

（06:16更新）中華隊力拚冠軍！由LLB（Little League)世界少棒聯盟所舉辦的2024威廉波特世界少棒賽「世界大賽」系列戰，今（26）日清晨3:00開打，代表台灣的龜山國小出戰代表美國的東南區組冠軍佛羅里達州隊，結果中華隊首局就由胡諺鈞敲出安打打下1分，但美國6下追平，兩隊6局打完以1:1跟美國隊戰平，進入延長賽。7局上中華隊余家睿、廖宣澔連續安打，可惜兩隊都未能得分。8局比賽進入突破僵局制。
中華隊此役首局就有攻勢，面對美國隊先發投手Jacob Bibaud，邱唯喆、邱治愷都獲保送上壘，余家睿短打推進，廖宣澔擊出滾地球出局，2出局後，胡諺鈞敲出安打，幫助中華隊以1:0領先。
中華隊先發投手邱治愷表現優異，主投4局沒有失分，被打5安打，3次保送，4次三振，安全下莊，邱唯喆5局上來後援，也順利守住。
可惜6局下美國隊Chase Anderson被觸身球打中，加上Landon Bono也獲保送，美國隊一度被抗議打者踩在線上違規嫌疑，但終究未果，美國隊DeMarcos Mieses敲出中外野安打追平，也讓比賽帶入延長賽。
7局上中華隊中華隊余家睿、廖宣澔連續安打，可惜未能得分，美國隊也被邱唯喆連續三振化解危機，雙方進入8局攻防。
龜山國小實力堅強 睽違15年再闖冠軍賽
由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，（25）日凌晨由中華隊出戰委內瑞拉，結果代表台灣的龜山國小，靠著王牌投手賴承希主投5.1局狂飆12次三振帶領下，終場以4:1擊敗委內瑞拉，睽違15年再度打進冠軍賽，上次中華隊晉級已經是2009年。冠軍也是1996年的事了。
中華隊在世界少棒賽共32度參賽，17度奪冠，是擁有最多冠軍頭銜的隊伍，1977年至1981還連續5屆囊括冠軍獎盃，今年是1996後首次有機會再度奪冠。
龜山國小少棒隊總教練李政達再度帶領小將揮軍威廉波特也成為焦點，龜山國小曾在15年前打進世界大賽，但最後以亞軍作收，已經是中華隊近25年最佳成績。
1996年中華隊由高雄市復興國小少棒隊奪下世界大賽冠軍，鄭錡鴻、蔣智聰、武昭關都打進職棒，中華隊將力拚睽違28年的冠軍獎盃，也是退出世界少棒聯盟後首冠。
龜山國小代表隊名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
免費直播：公視+、Getwin Sport Twitch頻道。
付費轉播：愛爾達體育4台、Hami Video。
免費線上直播連結：公視+ (需登入)、Getwin Sport
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中華隊先發投手邱治愷表現優異，主投4局沒有失分，被打5安打，3次保送，4次三振，安全下莊，邱唯喆5局上來後援，也順利守住。
可惜6局下美國隊Chase Anderson被觸身球打中，加上Landon Bono也獲保送，美國隊一度被抗議打者踩在線上違規嫌疑，但終究未果，美國隊DeMarcos Mieses敲出中外野安打追平，也讓比賽帶入延長賽。
7局上中華隊中華隊余家睿、廖宣澔連續安打，可惜未能得分，美國隊也被邱唯喆連續三振化解危機，雙方進入8局攻防。
龜山國小實力堅強 睽違15年再闖冠軍賽
由世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）所主辦的威廉波特世界少棒錦標賽，（25）日凌晨由中華隊出戰委內瑞拉，結果代表台灣的龜山國小，靠著王牌投手賴承希主投5.1局狂飆12次三振帶領下，終場以4:1擊敗委內瑞拉，睽違15年再度打進冠軍賽，上次中華隊晉級已經是2009年。冠軍也是1996年的事了。
中華隊在世界少棒賽共32度參賽，17度奪冠，是擁有最多冠軍頭銜的隊伍，1977年至1981還連續5屆囊括冠軍獎盃，今年是1996後首次有機會再度奪冠。
龜山國小少棒隊總教練李政達再度帶領小將揮軍威廉波特也成為焦點，龜山國小曾在15年前打進世界大賽，但最後以亞軍作收，已經是中華隊近25年最佳成績。
1996年中華隊由高雄市復興國小少棒隊奪下世界大賽冠軍，鄭錡鴻、蔣智聰、武昭關都打進職棒，中華隊將力拚睽違28年的冠軍獎盃，也是退出世界少棒聯盟後首冠。
龜山國小代表隊名單：
賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12位球員參賽。
2024威廉波特少棒賽直播：
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