選舉補助款買商辦！柯文哲牽拖他黨慣例　呂秋遠諷：貪婪蒙蔽一切

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民眾黨主席柯文哲近日風波不斷，今（26）日，柯文哲遭北市議員林延鳳踢爆，今年5月間，其豪砸4300萬元現金「秘密買房」。對此，柯文哲今受訪時證實，選舉補助款參照其他黨的慣例，3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，表示用補助款買下位於中正區林森南路10號3樓商辦。律師呂秋遠則指出「踐踏支持者的善意與熱情，真心覺得不值」。據了解，柯文哲今遭踢爆，捧著4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用，柯事後坦承此事，並提及選舉補助款「參照他黨慣例」3分之2歸個人，柯辦強調「我們是用那個錢去設一個辦公室、長期要用的」且是個人辦公室。不過此說法卻遭藍營駁斥，指出「國民黨財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，以及支付黨工薪水」。對此，律師呂秋遠發文表示「教主要怎麼使用信徒給的錢，反正不是我們給的，只要不涉及公益、不涉及詐欺，其實外人沒什麼好說的。只是看到毫無性別意識、欠缺法律概念、公共私人領域不分，踐踏支持者的善意與熱情，我真心覺得不值而已」。呂秋遠指出「比較訝異的是，明明這些事都可能曝光，不論是作帳浮濫、左手換右手，競選經費搬進私人口袋，或是競選補助款，在五月買辦公室。為何師父還是堅持要做？除了貪婪蒙蔽一切，我不知道該說什麼了」。最後更提到「用補助款買個人名下的辦公室沒什麼，只是罵連勝文、罵賴皮寮、罵侯友宜與國民黨，要居住正義、滿口清廉SOP，到底是提倡新政治，還是在開設白衣神教？」