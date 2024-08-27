沙灘滿滿陽傘被罵翻！墾管處竟說是業者定位所需：否則反會有爭端

墾丁觀光客一落千丈，外界質疑是因物價太高坑觀光客、沙灘被陽傘霸佔等長期因素造成。墾丁國家公園管理處在臉書說，為了還給民眾乾淨美麗的海景，墾管處加派人力配合警力，不分平日假日加強巡查各沙灘進行勸導，並糾正佔用行為。
墾管處在臉書說，陽傘出租為在地居民生持生計，以及遊客遮陽需求所出現之行業，由來已久，然影響沙灘景觀亦常為民眾詬病，業者之間亦常因營業範圍而有所爭執。目前有業者經營陽傘出租之沙灘為南灣、白砂及船帆石，其中以南灣業者為數最多，故而墾管處先從南灣整頓。
墾管處解釋，2018年統一南灣陽傘樣式為深藍色，沙灘五顏六色亂象先予統一，2023年將沙灘分為A、B、C三區，於2023年8月簽訂契約，並經法院公證，業者年繳租金，業者僅可在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護。沙灘亦預留遊客使用陽傘之空間，遊客自行帶傘於該區使用，業者不可因此而強迫遊客離開。
至於白砂地區，墾管處說僅有5名業者，雖無簽訂合約。為明確各自營業範圍避免爭執，本處於2020年協調，將沙灘南北2側畫分5區，每名業者分配一區經營。白砂中央海景最佳部份則保留為遊客自由使用區域。
墾管處說，不論是否簽訂契約，業者皆不可強迫租傘，或未租傘而驅趕遊客，且須負責沙灘清潔。然契約也規定遊客若欲於營業區插傘，業者可指引其於遊客區插傘。事件經連續媒體報導，墾管處加強輔導後，業者皆已配合。
墾管處說，白砂及船帆石皆在晚上遊客離開後將傘移出沙灘。南灣沙灘亦比照辦理，然民眾拍到部份收束之陽傘立於沙灘，仍因南灣沙灘範圍廣大且無明顯地標，為明確定位而留置之傘枝。否則次日各業者將因分區位置不明發生爭端，徒爭管理之困擾。
墾管處說，不論定位或營業用之傘枝，契約亦有規定間距2.5公尺，須直線排列，每6頂傘至少保留3公尺通道以供通行。拖曳車通行通道則為10公尺。因此，南灣傘枝排列已較簽約前整齊，南灣定位之傘枝，對景觀影響不大，亦請民眾瞭解，墾管處在管理上必須保有之彈性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
墾管處解釋，2018年統一南灣陽傘樣式為深藍色，沙灘五顏六色亂象先予統一，2023年將沙灘分為A、B、C三區，於2023年8月簽訂契約，並經法院公證，業者年繳租金，業者僅可在其分區插傘營業，且須負責沙灘清潔維護。沙灘亦預留遊客使用陽傘之空間，遊客自行帶傘於該區使用，業者不可因此而強迫遊客離開。
至於白砂地區，墾管處說僅有5名業者，雖無簽訂合約。為明確各自營業範圍避免爭執，本處於2020年協調，將沙灘南北2側畫分5區，每名業者分配一區經營。白砂中央海景最佳部份則保留為遊客自由使用區域。
墾管處說，不論是否簽訂契約，業者皆不可強迫租傘，或未租傘而驅趕遊客，且須負責沙灘清潔。然契約也規定遊客若欲於營業區插傘，業者可指引其於遊客區插傘。事件經連續媒體報導，墾管處加強輔導後，業者皆已配合。
墾管處說，白砂及船帆石皆在晚上遊客離開後將傘移出沙灘。南灣沙灘亦比照辦理，然民眾拍到部份收束之陽傘立於沙灘，仍因南灣沙灘範圍廣大且無明顯地標，為明確定位而留置之傘枝。否則次日各業者將因分區位置不明發生爭端，徒爭管理之困擾。
墾管處說，不論定位或營業用之傘枝，契約亦有規定間距2.5公尺，須直線排列，每6頂傘至少保留3公尺通道以供通行。拖曳車通行通道則為10公尺。因此，南灣傘枝排列已較簽約前整齊，南灣定位之傘枝，對景觀影響不大，亦請民眾瞭解，墾管處在管理上必須保有之彈性。