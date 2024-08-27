東出昌大「山中搞大女演員肚子」！宣布結婚：吃到她的飯菜被吸引

日本演員東出昌大因為在2017年背著懷孕的老婆渡邊杏，跟未成年演員唐田英里佳搞發生婚外情，他後續「2女都想要」以及付不出扶養金等離譜行徑，遭演藝圈唾棄、被公司開除，走投無路沒工作的東出昌大，最後選擇隱居山林，沒想到在山上遇見第二春，今（27）日宣布跟演員松本花林「奉子成婚」。
東出昌大介紹 外型優勢爬上日本影視圈男一地位
東出昌大今年36歲，他是在高中時參加第19屆雜誌《MEN'S NON-NO》舉辦的專屬模特兒選拔並獲得冠軍，高中畢業後出道。讀大學時，他曾對設計珠寶產生興趣，退學改讀設有珠寶相關科系的學校；2006年至2011年，他在巴黎時裝週擔任品牌ZUCCa、設計師山本耀司的專屬模特兒。
到了2012年，東出昌大參演電影《聽說桐島退社了》出道，他也因為該作品，拿下第67屆每日電影獎、第36屆日本電影金像獎等典禮的「最佳新人」，並以此為契機放棄當模特兒，轉型當演員；憑藉身高189cm、帥氣外貌等優勢，他一路獲得許多電視、電影的出演機會，並漸漸爬上男一，代表作包含《小海女》、《多謝款待》、《寄生獸》、《死亡筆記本：決戰新世界》、《閃爍的青春》、《信用詐欺師JP》等；更獲得業界舉辦的「突破性男演員排行榜」第4名，實力有目共睹。
2度相遇渡邊杏結婚生子 卻在老婆懷孕期間「偷吃未成年演員3年」
2013年，他因為跟渡邊杏參演連續劇《多謝款待》產生情愫，2人在2015年結婚，當時的東出昌大就表示：「目標是建立一個能讓人覺得生在這個家真好的家庭！」但事實上，他們並非在拍攝場合認識，早在2006年，東出昌大跟渡邊杏就於巴黎時裝週上見過面，而且還是東出昌大「主動搭訕」。
2016年，渡邊杏宣布懷上雙胞胎，2017年再懷第三胎，但2020年時，東出昌大就被週刊踢爆，他在2017年渡邊杏懷孕時，跟當年還是未成年的演員唐田英里佳搞婚外情，2人是在共演的電影《睡著也好醒來也罷》片場認識，不倫關係長達3年。
東窗事發後，東出昌大被許多廠商切割、工作全無，他神隱2個月才公開露面道歉，記者會上數度鞠躬並說了3次「對不起」，並表示外遇出軌被發現後，都只能透過視訊見小孩，當下他也不知道「要不要離婚」，龜縮態度不僅如此，面對媒體提問：「杏跟唐田英里佳，你喜歡哪一個？」他居然思考超過10秒未作出回應，最後竟表示言論會傷到妻子，所以不回答，舉動讓眾人傻眼與不解，認為他還是愛小三勝過老婆，「沒有馬上回答太太」答案證明一切。
被正宮休了、斷開小三 逃到山上當原始人「再遇見真愛」
2020年7月，渡邊杏受不了東出昌大，2人決定離婚，男生也切斷跟唐田英里佳的關係；過了1年，東出昌大與前妻撫養費談不妥，遲遲未支付3個小孩的撫養費，他甚至提出1個月3萬日圓（約台幣6600元）的金額，離譜行徑讓他形象再慘跌，東出昌大的公司「Humanité」也看不下去，2022年與他解約。
走投無路又沒錢的他，2022年決定隱居山中，當原始人靠打獵、摘野菜維生；因為與昔日螢光幕前的形象有極大反差，東出昌大再獲得媒體關注，節目《Mezamashi 8》還為此上山紀錄東出昌大的山中生活，意外發現他的桃花運依舊旺到不行，因為他與3名年輕女演員「山中同居」，分別為當年僅27歲的烏森Mado、29歲的齋藤奈里、24歲的松本花林。據悉4人曾在工作上有交集而認識，3女原本只是上山旅遊，後來覺得東出昌大有趣，於2023年6月搬到山上與東出昌大同居。
當時節目導演提醒東出昌大與3女同居的行為容易引發負面新聞，但他態度平靜，表示不在意外界眼光，畢竟出道10年所建立的一切都已破滅，「現在不會因為誰說了什麼，就產生開心與擔心的情緒」，他只想隨心所欲活得像個人，也解釋男演員或女演員都會來找他，自己跟她們僅是「人的與人的互相喜歡」才聚在一起，互動都在正常範圍內。
東出昌大嘴上這麼說，依然很替女生著想，擔心3女與自己沾上邊，會影響未來事業。如今他跟其中一位女生松本花林產生情愫，2人發生關係後有了孩子，認定彼此決定結婚，東出昌大也在《SPA！》專欄上一一交代經過。
東出昌大「再婚」聲明全文：
大家好，我是東出昌大。
今年年初，我開始與一位女性交往。
我和她大約是在2年前的工作場合相識，後來她說：「因為疫情導致獵人體驗之旅取消，感到很遺憾。」所以我就邀請她：「那就來山上玩吧？」這也成為了她訪問這片土地的契機。
她和我一樣非常感謝這片土地（山中）的叔叔、阿姨，並且深深迷上這裡。去年春天，她為了參加狩獵許可考試而將戶籍遷到附近，並搬到了這裡。
曾有媒體報導稱我們「同居」，但這不是事實，我們一直住在不同的房子裡，保持著前輩和後輩的關係，後來她辭去演員的工作在這定居，開始剪葡萄枝、製作柿餅等等，成為獵人後輩。
每天在鄉村過著充實生活的後輩，我偶爾看到她，就會有種「這孩子這樣的生活，真的沒問題嗎？是不是我對她產生了不好的影響？」的感覺。然而，自去年年底，她照顧我的愛犬機會變多，在接送的過程中，我有幸吃到她準備的飯菜，一開始只是很謝謝她，最後深深被她吸引，所以我們開始交往。
今年初夏，我們得知有了孩子，預計明年春天我們升格爸媽，並且成為夫妻。
雖然我在生活中犯了很多錯誤和失敗，但這是值得慶祝的事情。即便如此，由於缺乏自信，有時候我也會感到一絲不安，但正因為我認識到自己的不足，很希望能夠珍惜她和我們的孩子，一起建立幸福的生活。
閱讀這篇文章的各位媒體朋友，無論你們選擇如何跟進報導，或是不報導，我們都無法左右，但是她現在身懷六甲且是普通人，你們要採訪我沒問題，但請不要直擊她。不過，即便您遠道而來，我也是「只說想說的話」，可能不會成為一個正經的採訪。不過我可以提供一杯冷茶，有什麼需要的話儘管告訴我。
當我向這片土地的叔叔阿姨們報告時，他們非常高興，看到開朗笑著說「又要熱鬧起來了！」的前輩眼中的淚水，我的眼睛也變紅了，我希望他們都能長壽。
我沒有強大到能夠只為自己而活，這幾年我一直在尋找活下去的理由，現在只是覺得，雖然還有點模糊不確定，但我也開始期待未來的生活。
謝謝大家耐心讀完長文，聽我這個中年男人的自言自語，真心祝福各位讀者幸福，也請繼續對我們不時的過失和錯誤予以指導和鞭策。
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東出昌大今年36歲，他是在高中時參加第19屆雜誌《MEN'S NON-NO》舉辦的專屬模特兒選拔並獲得冠軍，高中畢業後出道。讀大學時，他曾對設計珠寶產生興趣，退學改讀設有珠寶相關科系的學校；2006年至2011年，他在巴黎時裝週擔任品牌ZUCCa、設計師山本耀司的專屬模特兒。
到了2012年，東出昌大參演電影《聽說桐島退社了》出道，他也因為該作品，拿下第67屆每日電影獎、第36屆日本電影金像獎等典禮的「最佳新人」，並以此為契機放棄當模特兒，轉型當演員；憑藉身高189cm、帥氣外貌等優勢，他一路獲得許多電視、電影的出演機會，並漸漸爬上男一，代表作包含《小海女》、《多謝款待》、《寄生獸》、《死亡筆記本：決戰新世界》、《閃爍的青春》、《信用詐欺師JP》等；更獲得業界舉辦的「突破性男演員排行榜」第4名，實力有目共睹。
2度相遇渡邊杏結婚生子 卻在老婆懷孕期間「偷吃未成年演員3年」
2013年，他因為跟渡邊杏參演連續劇《多謝款待》產生情愫，2人在2015年結婚，當時的東出昌大就表示：「目標是建立一個能讓人覺得生在這個家真好的家庭！」但事實上，他們並非在拍攝場合認識，早在2006年，東出昌大跟渡邊杏就於巴黎時裝週上見過面，而且還是東出昌大「主動搭訕」。
2016年，渡邊杏宣布懷上雙胞胎，2017年再懷第三胎，但2020年時，東出昌大就被週刊踢爆，他在2017年渡邊杏懷孕時，跟當年還是未成年的演員唐田英里佳搞婚外情，2人是在共演的電影《睡著也好醒來也罷》片場認識，不倫關係長達3年。
東窗事發後，東出昌大被許多廠商切割、工作全無，他神隱2個月才公開露面道歉，記者會上數度鞠躬並說了3次「對不起」，並表示外遇出軌被發現後，都只能透過視訊見小孩，當下他也不知道「要不要離婚」，龜縮態度不僅如此，面對媒體提問：「杏跟唐田英里佳，你喜歡哪一個？」他居然思考超過10秒未作出回應，最後竟表示言論會傷到妻子，所以不回答，舉動讓眾人傻眼與不解，認為他還是愛小三勝過老婆，「沒有馬上回答太太」答案證明一切。
被正宮休了、斷開小三 逃到山上當原始人「再遇見真愛」
2020年7月，渡邊杏受不了東出昌大，2人決定離婚，男生也切斷跟唐田英里佳的關係；過了1年，東出昌大與前妻撫養費談不妥，遲遲未支付3個小孩的撫養費，他甚至提出1個月3萬日圓（約台幣6600元）的金額，離譜行徑讓他形象再慘跌，東出昌大的公司「Humanité」也看不下去，2022年與他解約。
走投無路又沒錢的他，2022年決定隱居山中，當原始人靠打獵、摘野菜維生；因為與昔日螢光幕前的形象有極大反差，東出昌大再獲得媒體關注，節目《Mezamashi 8》還為此上山紀錄東出昌大的山中生活，意外發現他的桃花運依舊旺到不行，因為他與3名年輕女演員「山中同居」，分別為當年僅27歲的烏森Mado、29歲的齋藤奈里、24歲的松本花林。據悉4人曾在工作上有交集而認識，3女原本只是上山旅遊，後來覺得東出昌大有趣，於2023年6月搬到山上與東出昌大同居。
當時節目導演提醒東出昌大與3女同居的行為容易引發負面新聞，但他態度平靜，表示不在意外界眼光，畢竟出道10年所建立的一切都已破滅，「現在不會因為誰說了什麼，就產生開心與擔心的情緒」，他只想隨心所欲活得像個人，也解釋男演員或女演員都會來找他，自己跟她們僅是「人的與人的互相喜歡」才聚在一起，互動都在正常範圍內。
東出昌大嘴上這麼說，依然很替女生著想，擔心3女與自己沾上邊，會影響未來事業。如今他跟其中一位女生松本花林產生情愫，2人發生關係後有了孩子，認定彼此決定結婚，東出昌大也在《SPA！》專欄上一一交代經過。
東出昌大「再婚」聲明全文：
大家好，我是東出昌大。
今年年初，我開始與一位女性交往。
我和她大約是在2年前的工作場合相識，後來她說：「因為疫情導致獵人體驗之旅取消，感到很遺憾。」所以我就邀請她：「那就來山上玩吧？」這也成為了她訪問這片土地的契機。
她和我一樣非常感謝這片土地（山中）的叔叔、阿姨，並且深深迷上這裡。去年春天，她為了參加狩獵許可考試而將戶籍遷到附近，並搬到了這裡。
曾有媒體報導稱我們「同居」，但這不是事實，我們一直住在不同的房子裡，保持著前輩和後輩的關係，後來她辭去演員的工作在這定居，開始剪葡萄枝、製作柿餅等等，成為獵人後輩。
每天在鄉村過著充實生活的後輩，我偶爾看到她，就會有種「這孩子這樣的生活，真的沒問題嗎？是不是我對她產生了不好的影響？」的感覺。然而，自去年年底，她照顧我的愛犬機會變多，在接送的過程中，我有幸吃到她準備的飯菜，一開始只是很謝謝她，最後深深被她吸引，所以我們開始交往。
今年初夏，我們得知有了孩子，預計明年春天我們升格爸媽，並且成為夫妻。
雖然我在生活中犯了很多錯誤和失敗，但這是值得慶祝的事情。即便如此，由於缺乏自信，有時候我也會感到一絲不安，但正因為我認識到自己的不足，很希望能夠珍惜她和我們的孩子，一起建立幸福的生活。
閱讀這篇文章的各位媒體朋友，無論你們選擇如何跟進報導，或是不報導，我們都無法左右，但是她現在身懷六甲且是普通人，你們要採訪我沒問題，但請不要直擊她。不過，即便您遠道而來，我也是「只說想說的話」，可能不會成為一個正經的採訪。不過我可以提供一杯冷茶，有什麼需要的話儘管告訴我。
當我向這片土地的叔叔阿姨們報告時，他們非常高興，看到開朗笑著說「又要熱鬧起來了！」的前輩眼中的淚水，我的眼睛也變紅了，我希望他們都能長壽。
我沒有強大到能夠只為自己而活，這幾年我一直在尋找活下去的理由，現在只是覺得，雖然還有點模糊不確定，但我也開始期待未來的生活。
謝謝大家耐心讀完長文，聽我這個中年男人的自言自語，真心祝福各位讀者幸福，也請繼續對我們不時的過失和錯誤予以指導和鞭策。