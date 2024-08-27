台中「賠售豪宅」過半都在西屯區　新興富人區曝：交易爆增逾7成

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▲台中歷年上半年4千萬元以上豪宅成交件數。（圖／住商機構提供）

▲台中各著名豪宅聚落行政區歷年轉手虧損筆數。（圖／住商機構提供）

台中房市近年火熱，不過豪宅交易量近3年卻減少44.3%！房仲業者統計，今年上半年，台中總價在4000萬以上的豪宅交易量不滿百件，當中有33件是賠售出場，過半都在擁有「豪宅一哥」七期的西屯區。特別的是，南屯區豪宅交易量大增超過7成，堪稱崛起的「新興豪宅聚落」。住商機構根據實價資料，統計台中市4千萬元以上住宅用華廈或住宅大樓交易，其中疫情後房市多頭的最高峰2022年時，上半年度全市有約174筆豪宅交易；不過，僅時隔3年，觀察2024年上半年台中市4千萬元以上豪宅交易案件下滑至97件，減幅高達44.3%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台中市受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，惟市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件，更加乏人問津。不過，觀察台中市各區域高總價住宅交易量，南屯區卻異軍突起，2024年上半年成交件數相較2022年同期，成長高達73.3%，住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析，南屯區近年來重劃區議題濃厚，例如台中市地段最燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，還有近期新興13期重劃區等，皆吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。台中市雖說豪宅買氣低落，惟觀察實價上有成交4千萬元以上豪宅所在行政區，近年來區域賠售數量仍屬低檔，賴志昶分析，2016~2017年房地合一稅正式上路，許多高總價住宅出現賠售，惟近二年打房一波接一波，觀察交易量體卻有影響，但仍不見賠售潮，主要原因有三。一是賣方心態不同，不動產相比其他金融工具更為穩健，且能借貸較多金額，能保有更多槓桿空間；其次是稅制，台中不少豪宅都屬新成屋，但「房地合一稅2.0」上路，短期轉手獲利額度頗低，因此屋主心態轉為長期持有；最後，房價一路走揚，不少屋主怕轉手資產買不回同地段，因此觀望心態頗為濃厚。