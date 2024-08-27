2024米其林指南／台灣首位女性侍酒師元紀曾雅慧！卉寓奪年輕主廚

2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》星級餐廳今（27）日頒發完整名單！出現台灣第一位獲得「侍酒師大獎」殊榮的女性，是來自「元紀」台灣菜餐廳的曾雅慧；「服務大獎」由斑泊的許縕珊獲得；而「年輕主廚大獎」是由卉寓的陳莛諭奪下。米其林綠星名單則完全與去年相同，由台北的EMBERS、好嶼 Hosu、小小樹食（大安路）、山海樓、陽明春天（士林）、及高雄的Thomas Chien。
📌2024《台灣米其林指南》侍酒師大獎：元紀 曾雅慧
台灣第一位獲「侍酒師大獎」殊榮的女性侍酒師，是來自「元紀」台灣菜餐廳的曾雅慧，她致詞表示：「非常感謝米其林評審肯定，感謝元紀團隊、還有台北團隊的支持，希望未來台灣能有更多女性一同參與侍酒行列」。
📌2024《台灣米其林指南》服務大獎：斑泊 許縕珊
主打Omakase無菜單料理的「斑泊」主廚蘇品瑞Steven去年才拿下年輕主廚大獎，今年再由許縕珊奪得「服務大獎」。她說：「謝謝讓各界看見台灣與產業，謝謝我的團隊，如果沒有他們、我就無法站在這舞台；也謝謝所有來過斑泊的客人給過的建議，讓我們可以勇往直前」。
📌2024《台灣米其林指南》年輕主廚大獎：卉寓 陳莛諭
今年米其林「年輕主廚大獎」頒給來自台中「Huist卉寓」的陳莛諭，主打季節性台灣家常料理的卉寓，充滿家的溫暖。主廚致詞時分享：「謝謝米其林團隊肯定，謝謝卉寓及卉咖啡團隊，一直以來的努力」。
📌2023 米其林綠星
EMBERS
好嶼 Hosu
小小樹食（大安路）
山海樓
Thomas Chien
陽明春天（士林）
今年2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》頒發的「米其林綠星」，名單與去年完全相同，由台北的EMBERS、好嶼 Hosu、小小樹食（大安路）、山海樓、陽明春天（士林）、及高雄的Thomas Chien拿下。
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台灣第一位獲「侍酒師大獎」殊榮的女性侍酒師，是來自「元紀」台灣菜餐廳的曾雅慧，她致詞表示：「非常感謝米其林評審肯定，感謝元紀團隊、還有台北團隊的支持，希望未來台灣能有更多女性一同參與侍酒行列」。
📌2024《台灣米其林指南》服務大獎：斑泊 許縕珊
主打Omakase無菜單料理的「斑泊」主廚蘇品瑞Steven去年才拿下年輕主廚大獎，今年再由許縕珊奪得「服務大獎」。她說：「謝謝讓各界看見台灣與產業，謝謝我的團隊，如果沒有他們、我就無法站在這舞台；也謝謝所有來過斑泊的客人給過的建議，讓我們可以勇往直前」。
📌2024《台灣米其林指南》年輕主廚大獎：卉寓 陳莛諭
今年米其林「年輕主廚大獎」頒給來自台中「Huist卉寓」的陳莛諭，主打季節性台灣家常料理的卉寓，充滿家的溫暖。主廚致詞時分享：「謝謝米其林團隊肯定，謝謝卉寓及卉咖啡團隊，一直以來的努力」。
📌2023 米其林綠星
EMBERS
好嶼 Hosu
小小樹食（大安路）
山海樓
Thomas Chien
陽明春天（士林）
今年2024《台灣米其林指南MICHELIN Guide Ceremony Taiwan》頒發的「米其林綠星」，名單與去年完全相同，由台北的EMBERS、好嶼 Hosu、小小樹食（大安路）、山海樓、陽明春天（士林）、及高雄的Thomas Chien拿下。
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