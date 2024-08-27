2024米其林指南／台南三年都槓龜　在地嗨喊：感謝放過美食之都

《台灣米其林指南2024》於今（27）下午將完整名單揭曉，今年共有49家餐廳摘星，比起去年多了5間，整體名單沒有太大變動，除了頤宮成功蟬聯三星「七連霸」以外，最讓業界意外的，就是一星餐廳教父牛排遭摘星未入榜。而台南市也再度淪為「米其零」，連續三年沒有星級餐廳誕生。
2024台灣米其林指南完整名單出爐，最終共有 49 家星級餐廳誕生，其中包含 10 家餐廳新獲得一星肯定，3 家從去年入選名單中晉升，另外 7 家則是首次入選，並直接獲得米其林一星肯定。
但仔細一看星級餐廳的榜單，「美食之都」台南共有 7 家成為米其林指南的入選餐廳，最終卻依舊沒有任何一間成功摘星，已經是第三年納入《米其林指南》評鑑的台南，再次槓龜成為「台南米其零」。
貼文曝光後，也在網路上掀起議論，但不少台南鄉親仍樂觀看待，「很多美味佳餚根本不用評鑑，吃過自己就知道」、「謝謝放過美食之都」、「台南就是靠小吃拚出名聲的，星級餐廳我們根本不在意」、「我家巷口的老麵攤都比什麼米其林餐廳還要好吃」。
事實上，台南鄉親們的說法真的有所本，因為在今年米其林公布的必比登推介餐廳當中，一共有126間店家上榜，台南就有多達31間入選必比登，僅次於台北的43間位居第二名，也顯見台南主打平價小吃的堅強實力。
2024米其林指南／49家完整星級名單一次看
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但仔細一看星級餐廳的榜單，「美食之都」台南共有 7 家成為米其林指南的入選餐廳，最終卻依舊沒有任何一間成功摘星，已經是第三年納入《米其林指南》評鑑的台南，再次槓龜成為「台南米其零」。
貼文曝光後，也在網路上掀起議論，但不少台南鄉親仍樂觀看待，「很多美味佳餚根本不用評鑑，吃過自己就知道」、「謝謝放過美食之都」、「台南就是靠小吃拚出名聲的，星級餐廳我們根本不在意」、「我家巷口的老麵攤都比什麼米其林餐廳還要好吃」。
事實上，台南鄉親們的說法真的有所本，因為在今年米其林公布的必比登推介餐廳當中，一共有126間店家上榜，台南就有多達31間入選必比登，僅次於台北的43間位居第二名，也顯見台南主打平價小吃的堅強實力。
2024米其林指南／49家完整星級名單一次看
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