張育成關節挫傷至少休1週！暫不下放二軍　富邦打線低潮恐將延續

張育成關節挫傷至少休1週！富邦悍將25日交手統一7-ELEVEn獅的比賽中，「國防部長」張育成揮棒後不適提前退場，所幸經完整檢查後，骨骼和韌帶並無結構性損傷。不過根據媒體《聯合報》報導指出，富邦總教練陳金鋒今（27）日賽表示，因為張育成的左手指關節擠壓挫傷未痊癒，至少會休息1週以上，且暫時還不會將他下放二軍。
張育成缺戰一周 打線火力仍堪憂
在張育成因傷退場後的隔日，富邦球團就宣布，經安排至醫院進行進一步檢查後，骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。雖然並沒有大礙，但當時並未提及張育成下場出賽時間。
今（27）日富邦悍將、樂天桃猿賽前，陳金鋒接受媒體《聯合報》訪問指出，張育成的狀況可能要休息至少1周以上，原本有考慮降下二軍，但防護員評估後，認為等消腫後還可以，所以暫時不會下二軍。
富邦近期狀況連連，先是范國宸、王正棠等主力打者遭遇傷勢，需要時間治療與復原，現在連張育成都將缺戰一周，也讓鋒總直言：「現在現在9個先發大概有6個受傷。」尤其本周將接連面對近況絕佳的樂天及兄弟，恐怕場場都會是硬仗。
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在張育成因傷退場後的隔日，富邦球團就宣布，經安排至醫院進行進一步檢查後，骨骼和韌帶並無結構性損傷，檢查結果僅局部腫脹，將持續治療消腫。雖然並沒有大礙，但當時並未提及張育成下場出賽時間。
今（27）日富邦悍將、樂天桃猿賽前，陳金鋒接受媒體《聯合報》訪問指出，張育成的狀況可能要休息至少1周以上，原本有考慮降下二軍，但防護員評估後，認為等消腫後還可以，所以暫時不會下二軍。
富邦近期狀況連連，先是范國宸、王正棠等主力打者遭遇傷勢，需要時間治療與復原，現在連張育成都將缺戰一周，也讓鋒總直言：「現在現在9個先發大概有6個受傷。」尤其本周將接連面對近況絕佳的樂天及兄弟，恐怕場場都會是硬仗。