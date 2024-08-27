英國超強人瑞過112歲大壽！談長壽秘訣親曝「每週必吃這物」

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▲今年4月，114歲委內瑞拉人瑞莫拉離世，廷尼斯伍德獲得金氏世界紀錄認證為全世界最長壽的男子。（示意圖／Pixabay）

▲在第二次世界大戰期間，廷尼斯伍德因視力問題而沒有上戰場，而是在皇家軍隊財務機構擔任會計師及查帳員，被認為是在世最年長的二戰老兵。（圖／美國國防部）

▲廷尼斯伍德透露，自己每週五都會吃一份炸魚薯條，除此之外沒有特殊的飲食習慣。（圖／翻攝自太陽報）

每週吃炸魚薯條竟然活到112歲！據英國廣播公司報導，，他最常被問及「延年益壽的秘訣是什麼？」，廷尼斯伍德坦言「其實沒有祕訣」。廷尼斯伍德1912年8月26日出生於英國利物浦，目前居住在位於紹斯波特的看護中心；今年4月，，今年8月因施平獲追認為在世最年長男性，廷尼斯伍德的記錄相應順延。廷尼斯伍德至今經歷過許多重大歷史事件，包括2次世界大戰、西班牙流感、新冠肺炎疫情等，高齡112歲的他，竟然在第二次世界大戰期間，他因視力問題而沒有上戰場，而是在皇家軍隊財務機構擔任會計師及查帳員，他同時也有參與尋找被困的士兵及安排糧食供應的軍隊後勤工作，因此，出生於鐵達尼號沉沒當年的廷尼斯伍德說，自己將從容不迫迎接新的一歲，時常有人問他長壽秘訣，，直言不清楚自己為何如此長壽。📍2020年9月25日，生於1911年11月25日的哈里·弗朗斯曼（Harry Fransman）去世，廷尼斯伍德以之齡成為📍2024年1月7日，生於1912年6月6日的安德烈·路德維希（André Ludwig）過世，廷尼斯伍德以成為📍2024年4月2日，生於1909年5月27日的胡安·比森特·培瑞茲·莫拉逝世，廷尼斯伍德以之齡成為，並於📍2024年8月4日，隨著生於1911年11月1日的施平獲老人學研究組織確認年齡並追認為胡安·比森特·培瑞茲·莫拉去世後的在世最年長男性，🔸目前世上（Tomiko Itooka）不過，廷尼斯伍德也表示，自己年輕時蠻好動，，但不確定是否與長壽有關；然而最令人震驚的是，以往大家都認為長壽秘訣是不吃炸物及油炸類的不健康食品，或是有健康的飲食撇步，但他透露，廷尼斯伍德從2012年邁入百歲開始，每年都會收到來自英國王室的生日祝賀，他自認和其他人沒有兩樣，而被問到是否認為世界與他小時候有了很大變化，他坦言