英國超強人瑞過112歲大壽！談長壽秘訣親曝「每週必吃這物」

每週吃炸魚薯條竟然活到112歲！據英國廣播公司報導，世界最長壽的男子約翰．廷尼斯伍德（John Tinniswood）本（8）月26日迎接112歲大壽，他最常被問及「延年益壽的秘訣是什麼？」，廷尼斯伍德坦言「其實沒有祕訣」。
廷尼斯伍德1912年8月26日出生於英國利物浦，目前居住在位於紹斯波特的看護中心；今年4月，114歲委內瑞拉人瑞莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）離世，廷尼斯伍德曾獲得金氏世界紀錄認證為全世界最長壽的男子，今年8月因施平獲追認為在世最年長男性，廷尼斯伍德的記錄相應順延。
廷尼斯伍德至今經歷過許多重大歷史事件，包括2次世界大戰、西班牙流感、新冠肺炎疫情等，高齡112歲的他，竟然能自理大部分的日常生活，除了自行上下床、每天收聽新聞之外，甚至還能自己管理財務。
在第二次世界大戰期間，他因視力問題而沒有上戰場，而是在皇家軍隊財務機構擔任會計師及查帳員，他同時也有參與尋找被困的士兵及安排糧食供應的軍隊後勤工作，因此，他被認為是在世最年長的二戰老兵。
出生於鐵達尼號沉沒當年的廷尼斯伍德說，自己將從容不迫迎接新的一歲，時常有人問他長壽秘訣，他在111歲生日前夕回答「凡事適可而止」，在成為最年長男性後，他也認為「自己只是單純運氣好」，直言不清楚自己為何如此長壽。
廷尼斯伍德長壽紀錄：
📍2020年9月25日，生於1911年11月25日的哈里·弗朗斯曼（Harry Fransman）去世，廷尼斯伍德以108歲30天之齡成為「英國在世最年長男性」
📍2024年1月7日，生於1912年6月6日的安德烈·路德維希（André Ludwig）過世，廷尼斯伍德以111歲134天成為「歐洲在世最年長男性」
📍2024年4月2日，生於1909年5月27日的胡安·比森特·培瑞茲·莫拉逝世，廷尼斯伍德以111歲219天之齡成為「在世最年長男性」，並於兩天後獲金氏世界紀錄認證
📍2024年8月4日，隨著生於1911年11月1日的施平獲老人學研究組織確認年齡並追認為胡安·比森特·培瑞茲·莫拉去世後的在世最年長男性，從施平逝世的2024年6月29日開始，廷尼斯伍德的記錄相應延後
🔸目前世上最長壽的女子是日本兵庫縣的116歲人瑞糸岡富子（Tomiko Itooka）
不過，廷尼斯伍德也表示，自己年輕時蠻好動，而且經常外出散步，但不確定是否與長壽有關；然而最令人震驚的是，以往大家都認為長壽秘訣是不吃炸物及油炸類的不健康食品，或是有健康的飲食撇步，但他透露，自己每週五都會吃一份炸魚薯條，除此之外沒有特殊的飲食習慣。
廷尼斯伍德從2012年邁入百歲開始，每年都會收到來自英國王室的生日祝賀，他自認和其他人沒有兩樣，「人要嘛活得久、要嘛死得早，你能做得不多」。
而被問到是否認為世界與他小時候有了很大變化，他坦言「在我看來，世界幾乎沒有變得更好，某些地方可能更糟糕了」。
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廷尼斯伍德至今經歷過許多重大歷史事件，包括2次世界大戰、西班牙流感、新冠肺炎疫情等，高齡112歲的他，竟然能自理大部分的日常生活，除了自行上下床、每天收聽新聞之外，甚至還能自己管理財務。
在第二次世界大戰期間，他因視力問題而沒有上戰場，而是在皇家軍隊財務機構擔任會計師及查帳員，他同時也有參與尋找被困的士兵及安排糧食供應的軍隊後勤工作，因此，他被認為是在世最年長的二戰老兵。
出生於鐵達尼號沉沒當年的廷尼斯伍德說，自己將從容不迫迎接新的一歲，時常有人問他長壽秘訣，他在111歲生日前夕回答「凡事適可而止」，在成為最年長男性後，他也認為「自己只是單純運氣好」，直言不清楚自己為何如此長壽。
廷尼斯伍德長壽紀錄：
📍2020年9月25日，生於1911年11月25日的哈里·弗朗斯曼（Harry Fransman）去世，廷尼斯伍德以108歲30天之齡成為「英國在世最年長男性」
📍2024年1月7日，生於1912年6月6日的安德烈·路德維希（André Ludwig）過世，廷尼斯伍德以111歲134天成為「歐洲在世最年長男性」
📍2024年4月2日，生於1909年5月27日的胡安·比森特·培瑞茲·莫拉逝世，廷尼斯伍德以111歲219天之齡成為「在世最年長男性」，並於兩天後獲金氏世界紀錄認證
📍2024年8月4日，隨著生於1911年11月1日的施平獲老人學研究組織確認年齡並追認為胡安·比森特·培瑞茲·莫拉去世後的在世最年長男性，從施平逝世的2024年6月29日開始，廷尼斯伍德的記錄相應延後
🔸目前世上最長壽的女子是日本兵庫縣的116歲人瑞糸岡富子（Tomiko Itooka）
不過，廷尼斯伍德也表示，自己年輕時蠻好動，而且經常外出散步，但不確定是否與長壽有關；然而最令人震驚的是，以往大家都認為長壽秘訣是不吃炸物及油炸類的不健康食品，或是有健康的飲食撇步，但他透露，自己每週五都會吃一份炸魚薯條，除此之外沒有特殊的飲食習慣。
廷尼斯伍德從2012年邁入百歲開始，每年都會收到來自英國王室的生日祝賀，他自認和其他人沒有兩樣，「人要嘛活得久、要嘛死得早，你能做得不多」。
而被問到是否認為世界與他小時候有了很大變化，他坦言「在我看來，世界幾乎沒有變得更好，某些地方可能更糟糕了」。