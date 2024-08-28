LINE免費貼圖20組！「蠟筆小新、寶可夢」不用錢　中秋早安圖下載

珊珊颱風路徑很可怕！日本天氣壞到週末　「5地區」風雨最劇烈

記者張志浩／綜合報導

▲珊珊颱風路徑以「貫穿日本」機率最高，預估各地風雨會持續到本週末，影響相當巨大。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲珊珊颱風路徑以「貫穿日本」機率最高，預估各地風雨會持續到本週末，影響相當巨大。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan香港命名，原意為女孩名）路徑直撲台灣人喜愛前往的日本地區，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對日本各地的影響都相當大，路徑以「貫穿日本」機率最高，一直到週日（9/1）都會替日本帶來劇烈風雨，請旅日民眾務必特別小心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，移動速度慢的珊珊颱風即將影響日本，留意今（28）日晚上至週日（9/1），可能對日本「九州、四國、神戶、京都、大阪」一帶造成嚴重影響

▲珊珊颱風結構完整，颱風眼清晰，移動速度又非常緩慢，對日本天氣是一大威脅。（圖／取自tropicaltidbits）
▲珊珊颱風結構完整，颱風眼清晰，移動速度又非常緩慢，對日本天氣是一大威脅。（圖／取自tropicaltidbits）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風開了一個大眼，過去1天卡在鞍型場中，導引氣流微弱，移動速度相當緩慢，今天開始腳步稍微加快朝九州前進，預計週四晚上會在「長崎附近登陸」，珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對九州地區的威脅相當大。

日本其它地區也已經受到颱風引入的「東南暖溼氣流＋北方高壓帶下的北風」影響，兩者在日本上空交會產生的雨帶，造成多地大雨，甚至影響到交通，如果珊珊最後貫穿，那造成的影響會更大，對日本防災壓力會很大。

▲日本各地天氣已被珊珊颱風影響，多處出現大雨情況，預計一路影響至週末，累積雨量相當可觀。（圖／賈新興提供）
▲日本各地天氣已被珊珊颱風影響，多處出現大雨情況，預計一路影響至週末，累積雨量相當可觀。（圖／賈新興提供）
至於珊珊颱風路徑上，雖然美國模式預報可能逆襲接近台灣，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，珊珊颱風機率最高的路線，還是多數國家預報的「日本縱貫之旅」，基本上，珊珊就是一天侵襲一個地區，大致是「九州－中國、四國－京阪－北陸、關東」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，以往歷史上，侵襲日本的颱風中，「走很慢的不多見，但也不到罕見，但大都很難搞，尤其在雨量的部分，祝福日本各地方能扛著這波了。」

珊珊颱風「旋轉雲系擴大」！龜速滯留日本腳邊　鄭明典揭原因

珊珊颱風大轉彎「往台灣衝」？美國預測路徑急翻轉　氣象署回應了

台灣燒起來了！氣象署：大台北週三飆破37度　週四全台有雨要帶傘

好天氣快沒了！週四全台變天「雨下最兇」　下週有颱風生成訊號

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載