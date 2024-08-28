珊珊颱風路徑很可怕！日本天氣壞到週末　「5地區」風雨最劇烈

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）路徑直撲台灣人喜愛前往的日本地區，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對日本各地的影響都相當大，路徑以「貫穿日本」機率最高，一直到週日（9/1）都會替日本帶來劇烈風雨，請旅日民眾務必特別小心。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，移動速度慢的珊珊颱風即將影響日本，留意今（28）日晚上至週日（9/1），可能對日本「九州、四國、神戶、京都、大阪」一帶造成嚴重影響。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風開了一個大眼，過去1天卡在鞍型場中，導引氣流微弱，移動速度相當緩慢，今天開始腳步稍微加快朝九州前進，預計週四晚上會在「長崎附近登陸」，珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對九州地區的威脅相當大。
日本其它地區也已經受到颱風引入的「東南暖溼氣流＋北方高壓帶下的北風」影響，兩者在日本上空交會產生的雨帶，造成多地大雨，甚至影響到交通，如果珊珊最後貫穿，那造成的影響會更大，對日本防災壓力會很大。
至於珊珊颱風路徑上，雖然美國模式預報可能逆襲接近台灣，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，珊珊颱風機率最高的路線，還是多數國家預報的「日本縱貫之旅」，基本上，珊珊就是一天侵襲一個地區，大致是「九州－中國、四國－京阪－北陸、關東」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，以往歷史上，侵襲日本的颱風中，「走很慢的不多見，但也不到罕見，但大都很難搞，尤其在雨量的部分，祝福日本各地方能扛著這波了。」
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，珊珊颱風開了一個大眼，過去1天卡在鞍型場中，導引氣流微弱，移動速度相當緩慢，今天開始腳步稍微加快朝九州前進，預計週四晚上會在「長崎附近登陸」，珊珊移動速度很慢，本身又是中度颱風，對九州地區的威脅相當大。
日本其它地區也已經受到颱風引入的「東南暖溼氣流＋北方高壓帶下的北風」影響，兩者在日本上空交會產生的雨帶，造成多地大雨，甚至影響到交通，如果珊珊最後貫穿，那造成的影響會更大，對日本防災壓力會很大。
至於珊珊颱風路徑上，雖然美國模式預報可能逆襲接近台灣，不過「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，珊珊颱風機率最高的路線，還是多數國家預報的「日本縱貫之旅」，基本上，珊珊就是一天侵襲一個地區，大致是「九州－中國、四國－京阪－北陸、關東」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，以往歷史上，侵襲日本的颱風中，「走很慢的不多見，但也不到罕見，但大都很難搞，尤其在雨量的部分，祝福日本各地方能扛著這波了。」