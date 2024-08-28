柯P補助款7380萬入袋惹議　王鴻薇獻計：相信他有智慧

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民眾黨主席柯文哲日前坦言拿了三分之二選舉補助款7380萬入袋，又證實拿4300萬現金購置立院附近商辦引發熱議，對此國民黨立委王鴻薇表示，解鈴還須繫鈴人，表示這件事情解套並不難，最容易的方式，就是把補助款捐還給民眾黨，讓商辦恢復作為黨產使用，柯文哲只要證明自己不是故意的，如此於法於理，都還是留給自己一些空間，選舉補助款終究是政黨與候選人的事情，相信柯文哲會做出最有智慧的決定。王鴻薇表示，柯文哲被爆總統大選選舉補助款，被拿來用於購買在台北市的個人辦公室，引起綠營群起圍攻，持續鋪天蓋地要把柯文哲與白營往死裡打，認為利用選舉補助款購買私人辦公室，確實不符法律意旨，但是柯文哲並不是沒有轉圜餘地。王鴻薇說，事實上，選舉補助款的使用，在不同的選舉規範都不一樣，像是縣市首長、立委等，是適《用公職人員選舉罷免法》43條規定，「應於當選人名單公告日後30日內，由選舉委員會核算補貼金額，並通知候選人於3個月內掣據，向選舉委員會領取。」是給予候選人本人，而且並沒有規定款項用途。而總統大選適用的是《總統副總統選罷法》規定，「政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取；二個以上政黨共同推薦一組候選人時，應共同具名領取。」很明確選舉補助款對象是政黨，也一樣沒有規定政黨該款項的用途。也許有人會說，如果民眾黨就是要送給柯文哲難道不可以嗎？這當然沒問題，只是這就會涉及到贈與的問題。王鴻薇說，法規上給予的對象不同，才是綠營攻擊的道德盲點，所以民進黨前立委賴品妤可以拿補助款去買車子自用，民眾黨柯文哲不能買個人辦公室，這也是為什麼我會質疑蔡英文如用總統選舉補助款成立「個人」基金會，應該也要用同樣標準被檢驗。王鴻薇說，可以想像，在柯文哲角度過去選舉經驗來看，他的行為很有可能不是故意觸法，而是因為經驗不足。這件事情解套並不難，最容易的方式，就是把補助款捐還給民眾黨，把商辦還給民眾黨，恢復作為民眾黨的黨產使用，柯文哲只要證明自己不是故意的，如此一來於法於理上，都還是留給自己一些空間，解鈴還須繫鈴人，選舉補助款終究是政黨與候選人的事情，相信柯文哲會做出最有智慧的決定。