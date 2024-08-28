拖16年過追訴時效！陳水扁洗錢案獲免訴　高院今撤銷發回更審

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前總統陳水扁日前遭控在前台北101董事長陳敏薰買官案中犯下洗錢罪，由於本案追訴權時效已完成，因此法院今年5月20日判決免訴，對此，北檢不服提起上訴，今（28）日高院審理後撤銷原判決，發回地院更審。據了解，陳水扁與妻子吳淑珍被控收受陳敏薰1000萬元，協助陳敏薰獲得台北101董事長，陳水扁夫婦因此被依貪污罪判刑8年定讞，高院二審審理時，發現吳淑珍將賄款透過哥哥吳景茂存入人頭帳戶，檢方認為陳水扁也涉及洗錢，台北地檢署偵辦後，依洗錢罪起訴陳水扁，後來因陳水扁因疾病不能到庭，2015年5月13日裁定停止審判。北院日前認定，此案追訴權時效應自被告犯罪行為終了日，從2006年1月25日起計算追訴權時效期間10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6個月；再加計檢察官行使追訴權期間4年7日、北院行使追訴權期間3月18日，共計16年9個月25天，追訴權時效已完成；今年5月20日本院判決免訴。不過北檢卻認為判決有程序瑕疵、追訴權時效計算，今年6月間提起上訴，高院審理後今天撤銷判決，發回北院更審。