921以來地震99%都是1樓先倒？結構技師揭關鍵　「這3類」建築最穩

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▲戴雲發觀察921大地震倒塌的建築後發現，有高達99%的建築都有1樓軟腳現象。（圖／戴雲發提供）

台灣位處環太平洋地震帶，地震成為國人日常，而從921大地震、台南維冠金龍大樓倒塌到花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，可以明顯發現到，許多是不規則形狀的建築結構系統，以及施工品質不良所造成，但是共同的是99%建築倒塌位置都是在1樓，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發分析，主要是台灣有很多軟腳建築。但什麼是軟腳建築？有結構技師指出底層軟弱大樓的4大常見特徵，包括一樓挑高高度很高、底層用途為大型商場、底層為大型開放空間，幾乎沒有牆、某一樓層的牆面比其他樓層明顯少很多。台灣難以脫離地震宿命，戴雲發指出，地震搖晃時，正常的結構行為是整棟建築梁柱一起搖晃，但因目前的建築大樓1樓為求美觀，採挑高設計，牆面少，大多僅能仰賴梁柱支撐，而樓上為標準樓層，梁柱兩側都有硬梆梆的牆面支撐，反而變成建築上方如同一體成型的剛性結構在搖，轉折點造成在1樓柱等同單兵和上部一體成型的結構相比較對抗的情況下，當然容易撐不住，易形成軟腳效應，造成建築安全上的風險及不確定性。要如何避免軟腳建築，戴雲發建議，在柱內增設柱鋼筋及圓形箍筋，增強垂直的承重能力及有效強化韌性，並建議採用系統化鋼筋，在工廠直接將鋼筋用機器彎折成想要的形狀，代替傳統的柱箍與繫筋交錯的複雜綁紮方式，簡化施工提高安全性及抗震韌性外，還能提高品質。另外一種，則是不好的結構系統，在地震倒塌的建築當中，有許多不規則形狀的建築，有的甚至彷彿毛毛蟲般歪七扭八，好的結構系統是要四平八穩的長型或方形建築，且東西、南北向皆是對稱，也盡量不要太長，不要歪歪扭扭。若是大L、大T、大U等不規則形狀建築，建築都串連在一起，地震來時，就像是小孩在玩手拉手，一個人不動，將另一個人往外甩，就會產生額外的扭轉及互相拉扯的力量，十分強勁，建物將承受更大的破壞力，建議選擇各棟獨立且對稱的建築較佳。很多人認為低矮建築不會倒塌，其實並不然，戴雲發指出，921大地震其實也有很多低矮建築倒塌，只是媒體很少報導，民眾並不知道，早期的公寓整排一起蓋，大多3~4層樓高，每戶面寬約4.5米，鋼筋互相連通，這種結構就相對較安全；但是若店面式建築個別分次興建時，因與鄰近房屋為共同牆壁，一般早期業界大多未再興建牆壁及柱，只是緊緊將鋼筋與舊牆面鋼筋勾在一起，自己幾乎沒有完整有效的抗震結構，反而十分危險。