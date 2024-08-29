252萬凶宅你敢買？「晴天娃娃」屋內懸掛多日　警察前往都嚇傻了

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▲根據法拍資料，該凶宅去年一路流拍至第4拍，底單價降至9.13萬/坪，全都流標，今年1拍價格與去年4拍一樣，再度流標。（圖／翻攝Google Maps）

▲仲介業者將凶宅劃分四個等級，該標的物屬於「中凶」，約市價6~7折，法拍價格尚未降至行情價。（示意圖／翻攝自pexels）

▲徐華辰表示，法拍屋的法院筆錄，並非每一件都如同此案紀載如此詳細，投標人投標前，一定要自行查明。（圖／記者陳韋帆攝）

房價居高不下，1間252萬的便宜凶宅法拍屋你敢嘗試？新北市三芝忠孝街一法拍屋，2023年4拍、底價252萬流標，今年重返法拍市場，1拍底價252萬，再次流標，法院筆錄備註，警方110年10月10日接獲報案，前往查訪發現債務人已在家輕生身亡多日！根據法院筆錄，原屋主(債務人)遭拍賣原因為「清償票款」，目前無人居住，除了凶宅訊息，法院筆錄上也註記，停車位為共同使用，由區分所有權人協議使用管理，拍定後部分「不點交」，且必須自行查明債務人有無積欠管理費。據法拍資料，該案位於新北市三芝忠孝街130號7樓之3，總坪數27.6坪(含車位)、主建坪13.71坪，2023年1拍底、單價13.04萬/坪，但無人投標，一路降價至8月28日進行第4拍底、單價9.13萬/坪，總價只剩252萬，依舊無人投標，流標收場。今年8月28日，該物件重返法拍市場，1拍底價252萬，與去年4拍相同，備註清楚寫上屋主姓名及輕生狀態，今年1拍同樣無人投標、流標收場，2拍時間目前法院仍未公告，依照法拍流程習慣，估計約1個月後，詳細時間依法院公告為準。仲介業者一般會將凶宅分「輕微、小、中、大」，「微凶宅」9~95折如跌倒失足等意外死亡；「次凶」8~9折如惡意遺棄、室內餓死造成失去生命跡象等；「中凶」6~7折經加工的求死行為；「大凶」6折以下，也就是凶殺、情殺、社會案件等。以上折數由於各物件狀況不同，僅供參考。據實價登錄，該社區近一年成交單價12.1萬/坪，若以今年1拍單價9.13萬/坪回推，約市價75折，以法院筆錄內容而言，應屬於一般仲介定義的「中凶」，約6~7折，以行情來看，單價至少要低於9萬以下，目前9.13萬/坪，尚有差距。寬頻房訊發言人徐華辰表示，該標的物去年出現在法拍市場，但4拍皆流標，今年重返法拍，底價仍與凶宅行情有所差距，況且三芝本就屬於偏遠地帶，投資價值相對較低，估計民眾出手意願不高。他提醒民眾，凶宅法院筆錄不見得每間都會像此次標的物寫得這麼詳細，且每一案件，法院筆錄最終都會寫上「應買人自行查詢」等字樣，就是跟電視台「以上言論不代表本台立場、概不負責」的概念一樣，有意投標法拍屋，除了熟讀法院筆錄內容，也務必自行查明標的物狀況。