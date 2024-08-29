壽司郎高雄美術館店開幕優惠！鮭魚「一貫15元」滿額現折40再送40

高雄人嗨爆！台灣壽司郎第44號店「壽司郎高雄美術館店」明（30）日開幕試營運，分兩波段超狂祭出「極上鮪魚大腹40元」，「鮭魚腹2貫30元」、相當於「鮭魚一貫15元」超甜價格不吃怎麼行；結帳可享消費滿300元「現折40元」優惠、折後滿額再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個，快訂好鬧鐘手刀搶頭香吃一波，月底省錢救荷包靠壽司郎吃超飽，划算好康一次整理。
來自日本的迴轉壽司品牌「壽司郎」，最新店舖要在南台灣開幕了！台灣壽司郎第44號店、高雄第6間的「壽司郎高雄美術館店」，座落於高雄市立美術館周邊、距離輕軌美術館站僅需步行約3分鐘的交通便利之處，以日本道地店裝氛圍與風格打造115席座位。將於8月30日明天開幕試營運。慶祝開幕祭出一連串超狂優惠！
📌開幕限定優惠商品！「鮭魚一貫15元」最划算
「壽司郎高雄美術館店」開幕限定優惠商品一次看，鎖定8月30日至9月5日首波開吃「極上鮪魚大腹40元」；9月6日至9月12日竟有「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」兩款划算商品齊發，尤其鮭魚相當於「一貫15元」價格超甜，一定要吃爆啊。
📌滿額「現折40元」、折後滿額「再送40折價券＋萌抱壽司資料夾」
8月30日至9月5日「壽司郎高雄美術館店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。
折扣後的消費金額若超過300元，可以再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎高雄美術館店內用、使用至10月31日止）。
壽司郎高雄美術館店 店舖資訊
地址：高雄市鼓山區明誠四路116號1樓
電話：07-5526810
營業時間：試營運8月30日至9月12日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、9月13日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
而另一迴轉壽司藏壽司則聯名日本「吉伊卡哇chiikawa」，除了18款扭蛋在台灣掀起誇張搶貨熱潮，現在還推出限量週邊「滿額免費贈送」資料夾、筆記本不用抽！即日起（至送完為止）推出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司Instagram就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日起（至送完為止）則提供4款「吉伊卡哇限量筆記本」，也是單筆消費滿1000元、並按讚藏壽司官方Facebook即可免費擁有。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌開幕限定優惠商品！「鮭魚一貫15元」最划算
「壽司郎高雄美術館店」開幕限定優惠商品一次看，鎖定8月30日至9月5日首波開吃「極上鮪魚大腹40元」；9月6日至9月12日竟有「鮭魚腹2貫30元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」兩款划算商品齊發，尤其鮭魚相當於「一貫15元」價格超甜，一定要吃爆啊。
📌滿額「現折40元」、折後滿額「再送40折價券＋萌抱壽司資料夾」
8月30日至9月5日「壽司郎高雄美術館店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。
折扣後的消費金額若超過300元，可以再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎高雄美術館店內用、使用至10月31日止）。
壽司郎高雄美術館店 店舖資訊
地址：高雄市鼓山區明誠四路116號1樓
電話：07-5526810
營業時間：試營運8月30日至9月12日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、9月13日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
而另一迴轉壽司藏壽司則聯名日本「吉伊卡哇chiikawa」，除了18款扭蛋在台灣掀起誇張搶貨熱潮，現在還推出限量週邊「滿額免費贈送」資料夾、筆記本不用抽！即日起（至送完為止）推出4款「吉伊卡哇限量資料夾」，只要單筆消費滿1000元，並追蹤藏壽司Instagram就會隨機送出一個不挑款，全台店鋪共限量11800份；第二波9月4日起（至送完為止）則提供4款「吉伊卡哇限量筆記本」，也是單筆消費滿1000元、並按讚藏壽司官方Facebook即可免費擁有。