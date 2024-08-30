星宇機師劈腿Netflix網紅員工！小三已婚：和老公是開放式婚姻

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▲人妻還留著丈夫Luke每年生日、紀念日、聖誕節等節日寫給她非常溫馨的卡片，從未想過枕邊人有一天會外遇。（圖／翻攝臉書）

▲人妻不滿老公拒負擔房貸、家用等開銷，卻帶小三暢遊東南亞，大啖生蠔。（示意圖／取自Pexels）

▲小三答辯狀中申明，和丈夫是開放式婚姻關係，彼此不約束，還稱機師隱瞞已婚身分，致其貞操權受損。（圖／當事人提供）

「這世界到底變成什麼樣子？」一名台灣人妻投訴，指控英國籍丈夫Luke在擔任星宇航空副機長期間，劈腿Netflix已婚女職員，帶她暢飛東南亞。人妻提告小三侵害配偶權，未料小三答辯竟稱「」，願意花20萬和解，讓人妻怒嗆：「20萬就能睡我老公？」堅持不和解，要向小三求償400萬元。對此，星宇航空表示，該副機師已離職。投訴人妻告訴《NOWnews今日新聞》說，她和英籍機師丈夫Luke於2014年相戀結婚，兩人留在香港工作打拚，新冠疫情爆發後，丈夫被迫停職，她一肩扛起房貸、家用等所有開銷，2021年夫妻認養一名香港籍2歲女童（女兒今年已5歲），因女兒發展遲緩，她發現台灣早療環境較完善，向香港公司申請遠距工作，帶著老公、小孩返台接受早療。然而，因女兒是香港籍無法入台灣戶籍，人妻2022年起多次和移民署陳情，在台灣爭取孩子相關權益時，老公也在去年8月到星宇航空任職，但人人口中的好老公、好爸爸，卻在此時出現了變化，先以「為由，不願分攤房貸、家用等開支。未料，4個月後，人妻抓包老公外遇，發現那些老公說出勤的日子都是休假，手機裡刪除的照片，都是帶小三暢遊東南亞，「」。人妻還指控，揪出婚外情隔兩天，老公就跑了，對兩人婚姻、小孩置之不理。今年2月，還被她朋友目擊和小三牽手逛特力屋看保險箱。人妻拿照片質問老公，竟被告跟蹤騷擾，同天丟出離婚告訴。由於和小三間有共同朋友，人妻進而取得小三老公的電話，在收到離婚訴訟時忍無可忍打電話給對方，未料小三老公竟然知情也不生氣，認為這是他老婆個人的事，還反問：「你跟Luke沒有講好嗎？」讓她嚇呆。然而，更讓人妻驚嚇的是，人妻告小三侵害配偶權目前已開第一個庭，小三的答辯狀開頭即申明，「被告（小三）與其丈夫乃開放式婚姻關係，丈夫亦同意雙方各自保有交友空間」，控對方（Luke）隱瞞已婚、有小孩，「業已造成被告（小三）之貞操權遭受侵害」，強調沒有侵害配偶權之故意，但仍願以20萬元和解。人妻怒罵：「給20萬就可以睡我老公？給她我家鑰匙嗎？」堅持不和解，要向小三求償400萬元。她也權觀法律事務所指出，台灣通姦罪已除罪化，但配偶可對第三者提告請求侵害配偶權的民事賠償。不過，若劈腿者隱瞞已婚身分和小三交往，小三則可主張「貞操權」被侵害並向對方求償。法院見解認為，貞操權是一種人格權，指個人對性行為或身體親密接觸等行為的自主決定權。權觀法律事務所指出，統整近十年判決，貞操權賠償金額落在10至40萬元左右，法院會依侵害貞操權一方的財力做綜合判斷，高資產族通常判賠百萬以上。