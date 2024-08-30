劈腿機師找夏克立律師打離婚官司　人妻痛哭：只求女兒明年能上學

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲投訴人妻指，劈腿機師老公找夏克立律師陳友炘打離婚官司。（圖／NOWnews資料照）

▲人妻指控，老公拒簽女兒定居同意書，以此逼她無條件離婚。（圖／翻攝臉書）

台灣人妻踢爆英國籍機師老公Luke劈腿Netflix網紅女職員，被小三「和老公是開放式婚姻關係」刷新三觀。人妻指控，劈腿老公甚至找夏克立律師陳友炘，幫他打離婚官司，不但要討養女監護權，還稱要把孩子帶回英國給奶奶照顧，讓她痛批：「什麼樣的律師才會接這樣的案子！」人妻告訴《NOWnews今日新聞》說，夫妻在香港生活十多年，2021年透過NGO「母親的選擇」幫助，收養了當時年僅2歲的女兒，事前就知道孩子是特殊兒，「是她（女兒）選擇了我們，有爸爸、媽媽和一隻狗」，當時不清楚國際收養兒入籍得走移民程序歸化。她直言，孩子起初並不好照顧，她拚命上網作功課、到處請教專家，發現台灣有自閉症權威，「我是帶著孩子回來求救的」。人妻說，從2022年開始多次和移民署陳情，但法律規範就是「收養滿2年才可能拿居留證，拿居留證後整整住滿180天才能拿健保卡，再住1年才能辦定居證」。然而，孩子的早療黃金期是6歲以前，人妻急著跟時間賽跑，要把握女兒的最佳治療時機。她無奈說：「今年5月8日小孩可以申請定居證，偏偏去年12月抓到先生外遇」。因定居證必須檢附父母雙方親自簽名的定居同意書，人妻指控，丈夫不僅拿走孩子的護照、限制她出境，也拒絕簽定居證同意書，甚至要求離婚條件是孩子的監護權歸他，還要把孩子帶到英國給奶奶照顧，「這些都是他逼我無條件離婚的手段」。」人妻說，雖然解決孩子戶籍問題，離婚是最快速且直接的處理方式，但她不希望讓孩子未來得之後，可能造成心理創傷。一提到孩子，她數度哽咽，說明今年5歲的女兒被診斷有輕微自閉症，語言、社交及情緒管理發展遲緩，4歲半前無法正常社交溝通，雖然很久沒見到爸爸，看到爸爸寫信說又不能見面時會難過，但負面能量也能很快被轉移，嘆說：「孩子的特殊性保護了她，在她的世界裡面，關心她的事情。」受限老公拿走女兒護照，又限制女兒出境，無法返港補辦證件，可能導致無法順利辦理定居證，讓孩子享受應有權益。移民署表示，因兩人離婚訴訟正由法院審理中，若法院判決孩子權利義務由女方行使，則可不必檢附男方親簽的定居同意書。不過，由於女兒的居留期限只到今年底，也建議媽媽詢問香港政府有無替代方式重辦相關證件，萬一居留期限到期仍未能如願，移民署也會協助辦理延期居留，保障孩子在台灣居留等相關權益。