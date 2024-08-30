3人捧1.6億現金搶進台北東區　專家曝商業效益：邊收租、邊等都更

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捧1.6億現金搶進台北東區當房東！今年6月，購屋人為3位自然人，以總價1.6億購入敦化南路一段巷內70坪店面，拆算單價約233.9萬/坪，目前由牙醫診所承租中。仲介指出，「目前東區投報率僅約1.5~2%，或許投資人是見大巨蛋順利啟用，東區復甦有望，加上該案屋齡已39年，短期內可收租、長期具都更潛力，故挺進東區。」台灣房屋信義安和捷運加盟店店東廖德欣表示，該店面現由牙科診所承租中，承租時間長達16年，對於房東來說，是相當優質穩定的租客，推估目前租金投報率約1.5~2%，新買家應該是看好東區商圈發展，和著眼未來的土地增值空間，因此入主當房東。據實價登錄，2024年台北市一樓億元店面交易，單價破200萬共6筆，最高單價659.5萬/坪，為東區忠孝東路18坪店面，創7年新高，目前店面裝修中，消息指出，應由隔壁假髮業者接手承租；次高單價400.8萬/坪，為捷運信義安和站附近30坪店面，目前由餐酒館承租中。第一建經研究中心副理張菱育表示，東區除了既有的SOGO百貨、松菸人潮，近期又有「新光三越-Diamond Towers」、台北大巨蛋開幕，位低迷已久的東區商圈注入活水。另外，今年高單價成交店面，也大多位於大東區商圈，除了長期穩定出租效益，可發現多筆交易屋齡皆超過30年，已符合危老改建門檻，現可收租、未來等都更危老重建，進可攻、退可守，故持續吸引投資人進場。