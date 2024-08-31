小潘最強不是鳳梨酥！老饕激推1隱藏美食　皮酥脆、餡爆漿才20元

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▲小潘蛋糕坊的芋頭酥被封是隱藏版美食，比鳳梨酥還難買。（圖／翻攝Google評價）

▲小潘的蛋黃酥、乳酪小圓蛋糕及蛋塔都有不少支持者。（圖／翻攝Google評價）

▲小潘裸裝的鳳梨酥、蛋黃酥會直接裝進大紙盒中，最少要買15顆。（圖／翻攝Google評價）

中秋節除了蛋黃酥外，鳳梨酥的討論度也很高！而說到台灣知名鳳梨酥，新北板橋的「小潘鳳梨酥」絕對榜上有名，不過，其實小潘除了鳳梨酥、鳳凰酥熱銷外，饕客也曝光小潘最強隱藏美食，就是表皮酥脆、餡料滿到爆漿的「芋頭酥」，而且一個只要20元，CP值超高也超難買，不少人屢次撲空扼腕。此外，小潘也有獨特的購物流程、最容易買到的分店、現場賣的和超商賣的口味有何差別？《NOWnews今日新聞》一次全公開。關於小潘鳳梨酥，其實店家真名叫「小潘蛋糕坊」，從市場起家，板橋在地經營30多年，是新北市伴手禮名店之一。除了板橋中正路巷弄裡的本店外，在和平路還有間分店。不過，要特別注意，小潘在臉書公告，中正路本店從8月28休到9月14日共18天，和平店則是從8月25日休到9月14日共20天，全力消化中秋節大量訂單，提醒「別再前往門市排隊」。小潘兩店的Google評價累計超過1.1萬則，本店獲4.2顆星（滿分5顆星）、和平店則是3.8顆星。不少饕客都在Google評論中，公開除了鳳梨酥、鳳凰酥以外的推薦美食，綜合網友評價，最多人推薦的是芋頭酥，而且比鳳梨酥還要難買。蛋黃酥、乳酪小圓蛋糕、蛋塔都有大批支持者，也有人認為「虎皮蛋糕意外的好吃」。芋頭酥是長方形，外層是酥皮，中層夾著帶有顆粒感的芋頭內餡，餡料總是滿到爆出來，6入120元，換算1個只要20元。幸運買到芋頭酥的幸運兒紛紛留下評論，「我在烤箱裡烤了四分鐘。瞬間，屋子裡就充滿了芋頭的香味，酥皮外皮酥脆，裡面充滿了芋頭的香味在嘴裡不斷的增加」、「用氣炸鍋170度10分鐘，我覺得很好吃」、「芋頭酥內餡芋頭還不錯，但真的是太油膩了」。不過，也有不少人反應，小潘結帳動線有待加強。熟客也貼心在Google評價上，分享小潘購物流程攻略，提醒「不論是單入裝或裸裝的，店面基本上都不會擺出來」，強調如果只是要買鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥，只要「快速奔到櫃台，看左側價目表，直接報要買的內容，如『』」。「單入」是指單顆有塑膠包裝，裸裝則是沒有另外塑膠包裝，直接裝大紙盒。另外要注意的是，小潘只收現金，會開發票，但沒有載具系統，送禮的購物袋要另外付費買。至於兩間店哪間較容易買到呢？多數網友都認為和平路上的分店買到機率較高，停車上也相對容易些。如果愛吃鳳梨酥、鳳凰酥，老饕都大推剛出爐的最好吃，裸裝的也比單入的還好吃，也有人認為，店裡買的鳳梨酥和超商買到的小潘鳳梨酥，吃起來就是不一樣，就有饕客在Google評論說「之前在便利商店買禮盒袋裝的吃起來普普，現場買裸裝現吃真的驚艷好吃」。此外，擁有1.4萬追蹤的IG「甜點精算師」曾評比52家鳳梨酥，分「傳統鳳梨酥」、「土鳳梨酥」和「變種鳳梨酥」3項目，其中「深緣及水」不僅拿下土鳳梨酥第1名，還獲回購率99%的超高評價；而佳德鳳凰酥拿下「變種鳳梨酥」第2名，同組冠軍是日出的17號鳳梨酥。小潘的鳳凰酥則是拿下「變種鳳梨酥」第6名、鳳梨酥則是「傳統鳳梨酥」第6名。傳統鳳梨酥組冠軍則是俊美，甜點精算師給出回購率90%高評價。