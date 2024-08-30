餘震頻繁！小心「隱形危樓」　專家揭建築生命週期：健檢3步驟曝

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▲戴雲發觀察921大地震倒塌的建築後發現，有高達99%的建築都有1樓軟腳現象。（圖／戴雲發提供）

自從403地震造成許多建物受損，全台以花蓮縣、台北市、桃園市、新北市及基隆市請求縣市政府勘災居多，並已開出多筆紅單與黃單，尤其近期地震又頻繁出現了，對居住在地震好發地帶的台灣民眾來說，在發生地震後，更是擔憂房屋倒塌的威脅！台北市建築師公會理事劉明滄曾受訪表示，921大地震前，台灣建築普遍耐震不足，且由於「建築有生命週期」，因此定期體檢有其必要。從「《震災後住家房屋自我檢查手冊》彙整住家房屋自我檢查需要留意之處，可先檢查所居房屋、大樓，若發現已出現不良徵兆，則應趕緊通知管委會或負責人，及早請專家前來評估或許才是維持居住安全的應對之道。可先詢問左鄰右舍與樓上、樓下鄰居是否也發生損害。新北市土木技師公會理事長賴建宏受訪提醒，地震後民眾應檢視建築是否發生「肉眼可見」的異常傾斜、沉陷。建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，由於房屋結構使得整棟樓都是「命運共同體」，因此除了自家樓層外，還必須留意整棟大樓的外觀是否有損害、門窗、牆壁、柱、梁、樓板等處，有無擠壓變形、裂損。應從一樓開始檢查柱子是否有裂縫或混凝土剝落、鋼筋外露等狀況，若一樓是開放空間的挑高式大樓，又或被改建為超商、餐廳、賣場等建物應特別留意。戴雲發理事長也提醒，地震來臨時，正常結構是整棟建築一起搖晃。然而許多大樓一樓為了追求美觀，或被改建成賣場、餐廳，採挑高、牆面少設計，而上方建築則仍為標準支撐，當地震來臨時一樓柱子就如同單兵對抗上方一體成型結構般，因此低樓層更是最該檢查的地方，需特別留意發生「軟腳效應」。並以台南維冠金龍大樓、花蓮雲門翠堤大樓等地舉例，指出都為低樓層出狀況而造成坍塌。抵達低樓層後，新北市土木技師公會理事長賴建宏提醒，室內的梁、柱構件、牆體都需檢查是否產生45度X型的裂縫，或出現混凝土剝落、鋼筋外露等狀況。戴雲發理事長則建議，觀察完公共空間的大梁、大柱後，接著樓梯間、地下室、停車場等地也應檢查一遍。一般大樓不一定有剪力牆，民眾可能也較不易分辨，此時可關注厚度超過20cm，且周圍有梁柱框架起、無門窗開口的鋼筋混凝土牆即可。賴建宏理事長進一步提醒，可檢查書櫃、牆面掛畫、天花板是否變得不穩固，以維持居家安全。另外，「剪力牆」也非常重要，剪力牆多設在樓梯間，牆壁厚度一般超過25cm，主要用途為抵抗地震力。應檢查牆面是否有45度傾斜的裂縫、交叉裂縫、上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露情形，由於該牆是抗震重要結構，若出現受損應盡速補強。否則，戴雲發理事長指出，若遇到強度更大地震，裂縫擴大，就恐造成梁柱斷裂。