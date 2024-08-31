租屋補貼預補租金愈貴？專家揭租金漲幅4大關鍵：房東1壞毛病難改

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▲不少人認為，租金補貼助漲了房租。（圖／家庭消費中心攝）

總統賴清德延續蔡政府「住宅三箭」，擴大租金補貼到75萬戶，盼落實居住正義，但租屋黑市之下，屢傳房東藉機漲租，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」。而近期又因為部分銀行限貸令，傳出將因此影響租金，住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨分析，二者之間並不連動。內政部透過新聞稿表示，依調查統計資料分析，「租金補貼」沒有造成租金普遍上漲現象；從民國111年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年7月底止，核定補貼戶數從111年核准27.8萬戶，到現今已申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至60.7萬餘戶。內政部說，顯示租金補貼政策確實存在巨大需求，並能有效協助租屋族群、尤其是幫助租屋者中占6成以上的青年人減輕居住負擔。對於因為部分銀行限貸令，民眾因為四處求貸無門，導致買房之路因為借不到錢而使其只能轉買為租，對於租金上漲是否和房貸下不來有關，徐佳馨表示，二者之間並不連動，主要由於租屋這群人和借房貸的人並不是同一群人，至於租金上漲的原因，徐佳馨認為，主要有四大原因，包括：1、房東把房貸的增加，例如央行升息使利息負擔增加，反應在租金上；2、通膨效應的反應；3、電價上漲、政府的稅費增加，被轉嫁到房客身上；4、租屋市場供需結構不對稱、質量都不足。徐佳馨分析，有不少房東，本身都還背負銀行的房貸，只要房貸利息上漲，就會把成本轉嫁到房客身上，此外，房屋稅等稅費、電價上漲也會內含到租金，帶動租金上漲。其中第四點，徐佳馨認為是最根本的原因在於出租市場質量都不足，導致結構不對稱，房東因此掌握更多主控權。她舉例，例如大家想要住大樓：「但多數物件都是公寓，供應上不對等！」租屋市場對大樓的供給量明顯不足，使擁有大樓物件的房東，在價格談判上有更多主控權，要不是如此，政府近幾年來也不會這麼積極透過囤房稅等措施，要多屋族把房子拿來出租。住展雜誌發言人陳炳辰表示，高租金已成為大台北都會區的趨勢，年輕租屋族可以捷運向外尋找大學城商圈的蛋白地帶尋找租金較平實的租件，或與友人合租降低租金成本。