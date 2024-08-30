孤狗Map！爸爸喝醉「德牧秒變活導航」帶路回家　大門鑰匙都翻出

簡直就是「孤狗Map」！中國一隻退役德國牧羊軍犬，天生就相當聰明，一天牠跟著爸爸出門餐敘，眼見爸爸醉倒不醒人事，竟帶領著同行朋友以及代駕成功返家，甚至還翻出藏在腳踏墊下的鑰匙，一番操作讓網友全驚呆直呼：「狗真的是人類最好的朋友！」
近日微博瘋傳一段影片，德國牧羊犬「糯米」是一隻退役軍犬，個性相當機警又聰明，時常展現驚人的才藝。這天牠跟著爸爸出門餐敘，爸爸喝醉後倒在餐廳，同行的朋友幫忙叫了代駕，但只知道糯米家住附近，卻不清楚確切位置。
代駕抵達後，2人都不知道該如何是好，這時朋友靈機一動，認為糯米經常在附近散步，應該記得回家的路，因此將飼主扶上車後，對糯米下達「回家！」的命令，希望狗狗能帶領他們找到正確方向，沒想到糯米一聽到命令，竟真的起身往反方向奔去，代駕也在後方小心翼翼地跟著，驚呼：「我幹這行7、8年，從沒遇過這樣的事。」
而糯米一路帶領著車子進到社區，果真經過車牌辨識後，柵欄自動開啟，證明這就是飼主的家。糯米還擔心眾人沒跟上，有時會倒退觀望，當代駕跟丟時，甚至張嘴吠叫提醒，最終抵達家門後，朋友扶著飼主下車，但敲門沒人回應，這時糯米突然狂扒腳踏墊，原來是大門鑰匙藏在下方，這才讓狗狗及飼主順利回家，也讓朋友笑稱，以後若要藏鑰匙，記得避開狗狗的視線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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代駕抵達後，2人都不知道該如何是好，這時朋友靈機一動，認為糯米經常在附近散步，應該記得回家的路，因此將飼主扶上車後，對糯米下達「回家！」的命令，希望狗狗能帶領他們找到正確方向，沒想到糯米一聽到命令，竟真的起身往反方向奔去，代駕也在後方小心翼翼地跟著，驚呼：「我幹這行7、8年，從沒遇過這樣的事。」
而糯米一路帶領著車子進到社區，果真經過車牌辨識後，柵欄自動開啟，證明這就是飼主的家。糯米還擔心眾人沒跟上，有時會倒退觀望，當代駕跟丟時，甚至張嘴吠叫提醒，最終抵達家門後，朋友扶著飼主下車，但敲門沒人回應，這時糯米突然狂扒腳踏墊，原來是大門鑰匙藏在下方，這才讓狗狗及飼主順利回家，也讓朋友笑稱，以後若要藏鑰匙，記得避開狗狗的視線。
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