快訊／洪一中遭中職罰款2萬！賽後不滿判決　衝入技術委員室爭論

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台鋼雄鷹昨（30）日作客桃園，交手近期狀況不俗的樂天桃猿，以2：8吞下敗仗。比賽進行中，並沒有出現衝突畫面，但昨日比賽中，相對有爭議的，應是6局上的雙殺改判。該局首打者魔鷹，選到四壞球保送上壘，接著打擊的郭阜林擊出三遊間滾地球，魔鷹在二壘前遭到刺殺，而郭阜林則安全上到一壘。樂天選擇提出挑戰，結果經電視輔助判決後，改判為出局，形成雙殺打。有關台鋼雄鷹總教練洪一中昨（30）日賽後因不滿判決結果，在台鋼多名教練攔阻下仍衝至技術委員室外不斷爭論，並試圖衝撞技術委員室，再遭賽務、場務同仁強力攔阻。聯盟對此脫序行為不表認同，並依照規章《球團隊職員違規懲罰規定》15條，處2萬元罰金。如未來再有此相關情節將會加重處分。