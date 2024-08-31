陳妍希爆「突被陳曉提離婚」已分居1年！陸第一狗仔：他非常決絕

「少女時代」太妍在高雄！女神有看天氣超懂穿　機場擠爆百人接機

記者陳雅蘭／綜合報導

▲「少女時代」太妍相隔1年2個月再來台灣，首度唱進高雄巨蛋。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲「少女時代」太妍相隔1年2個月再來台灣，首度唱進高雄巨蛋。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
韓流拼盤演唱會《ECO L!VE CONCERT》今（31）日晚間6點在高雄巨蛋登場，MAMAMOO成員玟星；BTOB成員恩光、旼赫、炫植、Peniel；NXD以及少女時代隊長太妍將共襄盛舉，太妍今天早上才從仁川機場搭機出發來台，小港機場已擠爆人潮，準備迎接女神降臨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲太妍31日上午從仁川機場搭機來台，參加《ECO L!VE CONCERT》韓流拼盤演唱會。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲太妍（中）31日上午從仁川機場搭機來台，參加《ECO L!VE CONCERT》韓流拼盤演唱會。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
玟星、恩光、旼赫、炫植、Peniel、NXD都已在30日抵達高雄，太妍今天才從南韓出發來台，她上午穿著黑色無袖背心、卡其色長褲現身仁川機場，面對粉絲以及媒體的呼喊，她親民揮手、站定點拍照，步入海關前，不忘跟送機的大家說再見。

根據粉絲指出，小港機場已擠滿許多粉絲準備接機，粗估至少400人以上，大家相當期待並表示：「台灣的空氣要變香了！」

太妍是女團「少女時代」的隊長跟主唱，雖然多次訪台，但此趟是第一次造訪南台灣，讓不少高雄歌迷超開心；這也是太妍繼去年（2023）6月在台北小巨蛋舉辦演唱會後，相隔1年2個月再造訪寶島會粉絲。


「少女時代」太妍要來台灣了！8月31日高雄巨蛋開唱

沒見過太妍化偶像妝！Dex曝跟本人說話「眼神狂飄」真相　她笑翻

巴黎奧運美女來了！盤點5大正妹「跨欄精靈」激似太妍、韓韶禧

曾幫太妍寫歌！日本新世代歌手「eill」將首度來台　11月台北開唱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選