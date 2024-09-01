機票較貴！越南富國島當地人住宿率狂跌　本地人曝考量

越南富國島近幾年成為韓國和台灣旅客最愛前往的旅遊勝地，然而越南當地旅客的數量則大幅減少，原因是前往富國島的機票大漲，越南國慶假期的富國島最大飯店訂房率，甚至降至30%，8月31日至9月3日的訂房狀況非常不樂觀。
《越南快訊》報導，一名住在河內的民眾Tra My放棄前往富國島的計劃，因為8月31日至9月3日的來回機票漲到600萬越南盾（約新台幣7680元），她指出一家三口出遊要花2000萬越南盾，甚至比出國的機票還貴。
擁有全國2000家酒店合作夥伴的線上預訂住宿平台Mustgo的數據顯示，假期期間到達富國島的越南遊客僅佔15%，島上北部和南部地區擁有超過 500 間客房的五星級飯店報告入住率則低於 40%。陽東鎮三星級蓋亞飯店的經理Nguyen Kim Hang表示，假日期間的平均客房入住率僅30%。
陽東市一家擁有 100 間客房的三星級飯店的老闆 Minh An 也表示，高昂的機票價格阻礙了國內遊客前往富國島旅遊。他表示，9月2日該飯店的入住率約為30%，是「有史以來最低的」。他認為原因是機票價格飆升，過去河內來回富國島的機票僅300萬越南盾（約新台幣3840元），然而現在的機票卻翻倍，導致越南當地旅客難以前往旅遊，不過韓國和台灣旅客數量則逐漸增加。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」。
而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。
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擁有全國2000家酒店合作夥伴的線上預訂住宿平台Mustgo的數據顯示，假期期間到達富國島的越南遊客僅佔15%，島上北部和南部地區擁有超過 500 間客房的五星級飯店報告入住率則低於 40%。陽東鎮三星級蓋亞飯店的經理Nguyen Kim Hang表示，假日期間的平均客房入住率僅30%。
陽東市一家擁有 100 間客房的三星級飯店的老闆 Minh An 也表示，高昂的機票價格阻礙了國內遊客前往富國島旅遊。他表示，9月2日該飯店的入住率約為30%，是「有史以來最低的」。他認為原因是機票價格飆升，過去河內來回富國島的機票僅300萬越南盾（約新台幣3840元），然而現在的機票卻翻倍，導致越南當地旅客難以前往旅遊，不過韓國和台灣旅客數量則逐漸增加。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」。
而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利，而位於南島的陽東夜市是島上最大夜市，也很適合旅客買伴手禮。