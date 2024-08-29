越南富國島怎麼買？伴手禮懶人包曝　必買10種暢銷品

越南富國島伴手禮眾多，可以在陽東夜市買到，不要站在滿滿的貨物面前，你知道該買什麼嗎？這次幫大家整理十種必買的伴手禮，來富國島就可以買好買滿。
伴手禮在富國島各地都有販售，富國島最有名的是魚露和胡椒，而且品質相當好，如果想送伴手禮給朋友，可以考慮這兩樣富國島當地產出的產品。
第三樣伴手禮是來越南必買的腰果，相較於罐裝的腰果盒，原味帶皮真空包500克的包裝會比較好攜帶。第四樣伴手禮是夏威夷豆，越南的夏威夷豆十分好吃和平價，坊間販售的商品通常有帶殼。
第五樣是陽東夜市販售的炒花生，有各式各樣的口味，其中辣味和起司口味最好吃，也常常會有「買十送三」、「買五送三」的促銷活動，雖然花生不是富國島特產，但陽東夜市有不少攤販在賣，旅客不妨試吃看看再做決定。
第六樣則是越南咖啡，越南的咖啡名聞遐邇，咖啡豆很值得買，例如麝香貓咖啡或當地盛產的咖啡豆，至於三合一咖啡在台灣就買得到，可以在越南買椰子風味的咖啡，十分香濃好喝。
第七樣是芒果乾，越南的果乾類也十分有名；第八樣是榴槤乾，越南的榴槤乾十分香濃夠味，第九樣則是波蘿蜜乾，紫色包裝的波蘿蜜乾受到旅客讚揚。最後則是越南當地的編織包，在陽東夜市可以看到攤販在販售，不想買食物的旅客，也可以買編織包送朋友。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。
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第三樣伴手禮是來越南必買的腰果，相較於罐裝的腰果盒，原味帶皮真空包500克的包裝會比較好攜帶。第四樣伴手禮是夏威夷豆，越南的夏威夷豆十分好吃和平價，坊間販售的商品通常有帶殼。
第五樣是陽東夜市販售的炒花生，有各式各樣的口味，其中辣味和起司口味最好吃，也常常會有「買十送三」、「買五送三」的促銷活動，雖然花生不是富國島特產，但陽東夜市有不少攤販在賣，旅客不妨試吃看看再做決定。
第六樣則是越南咖啡，越南的咖啡名聞遐邇，咖啡豆很值得買，例如麝香貓咖啡或當地盛產的咖啡豆，至於三合一咖啡在台灣就買得到，可以在越南買椰子風味的咖啡，十分香濃好喝。
第七樣是芒果乾，越南的果乾類也十分有名；第八樣是榴槤乾，越南的榴槤乾十分香濃夠味，第九樣則是波蘿蜜乾，紫色包裝的波蘿蜜乾受到旅客讚揚。最後則是越南當地的編織包，在陽東夜市可以看到攤販在販售，不想買食物的旅客，也可以買編織包送朋友。
越南富國島是近幾年新興的旅遊勝地，過去曾是台灣退守的國軍避難之地，也曾經關押過共產黨的政治犯，然而民間財團和國際飯店品牌進駐，財團砸了160億美金建設，讓富國島在十年內從監獄島蛻變成「天堂渡假島」，而台灣更是富國島的第二大客源國 ，如果住在富國島的北部，還能前往秘境「海星沙灘」，以及富國大世界「不夜城」，交通十分便利。