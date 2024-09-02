星巴克買一送一13款今起喝2天！冷萃咖啡、星冰樂「每杯才80元」

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▲星巴克買一送一13款今起連喝2天！冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、玫瑰蜜香茶那堤「每杯才80元」爽喝特大杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲路易莎咖啡x正港分局「超值早餐1＋1」9折餐飲優惠。（圖／翻攝自路易莎官網）

9月本週開工當然要衝最新「星巴克買一送一」消暑優惠！抓住夏天的尾巴，今（2日）起至9月3日連續2天，13款指定品項好友分享日都「買一送一」，包括冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、玫瑰蜜香茶那堤都是「每杯才80元」爽喝特大杯，最優惠折扣清單一次整理。路易莎咖啡則聯名許光漢、王淨主演的《正港分局》推出超值早餐指定品項任搭餐食1＋1飲品「9折優惠」。最新「星巴克買一送一」爽喝星冰樂半價優惠！9月2日至9月3日連續2天，抓住夏天的尾巴指定品項好友分享日，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。大推13款指定品項都「買一送一」，最划算冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、玫瑰蜜香茶那堤「每杯才80元」爽喝特大杯。指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、可可瑪奇朵(含特選)、馥列白(含特選)、特選馥郁那堤、芝麻瑪奇朵(含特選)、巧克力可可碎片星冰樂、摩卡可可碎片星冰樂、芝麻抹茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤、玫瑰蜜香茶那堤、草莓可可奶霜星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️（兩杯160元）最便宜咖啡（兩杯160元）最便宜星冰樂（兩杯160元）最便宜茶那堤有找（兩杯165元）（兩杯170元）（兩杯175元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯180元）（兩杯180元）有找（兩杯185元）（兩杯200元）路易莎咖啡聯名許光漢、王淨主演的《正港分局》，除了打造獨家聯名冰熱杯杯身、熱杯套，即日起至9月12日還有超值早餐快閃優惠，指定品項任搭餐食1＋1飲品「9折優惠」。指定餐食：起司蛋堡(起司蛋明翰堡)、墨西哥辣椒豬肉炊米堡(墨西哥小辣椒子晴堡)烤腿排佛卡夏(烤腿排佛永康夏)、培根起司蛋義式磚壓(少年培根起司damn磚壓)、燻雞貝果(小胖燻雞貝果)、豬肉瑪芬堡加蛋(豬肉淑芬堡加蛋)，中杯指定飲品：莊園美式、莊園拿鐵、生椰美式、泰式鮮奶茶、100%一番抹茶鮮奶茶、南非國寶青檸茶。