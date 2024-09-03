高雄「大地游泳池」10億賣出、租約剩2年　8年級玩水回憶又少一個

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▲河堤社區以愛河河堤景觀聞名，目前區域少有新推案，專家推估，大地游泳池未來改建後，新案件將上看5字頭。（圖／翻攝自Google Maps）

大地游泳池地主易主，高雄人回憶又要少一個！三民河堤社區知名「大地游泳池」，今年5月以10億2,588.9萬成交，土地面積976.8坪，拆算單價105萬/坪，創區域住三土地價格新高，買家為太普建設，待剩餘2年租約到期後，將進行開發規劃，屆時大地游泳池也將走入歷史。「大地游泳池」位於高雄市三民區民族一路，2000年開業，至今已24年，除了游泳池，還有兒童戲水池、三溫暖、健身房等設施，陪伴著不少7、8年級長大，夏季泳客總是絡繹不決。河堤社區為三民著名的生活圈，以愛河河堤景觀聞名，主要商圈落於裕誠路，著名地標有河堤圖書館、大地游泳池等，學區為河堤小學，全區機能成熟，唯獨區內沒有捷運站，也因此有高雄小天母之稱。據實價登錄，河堤社區近一年區域均單價約27.02萬/坪，由於社區發展成熟，近年僅有兩建案較新，一是地上權案「河堤世界」，預售均單價為19.79 萬/坪，二是成屋5年的「閱河堤」，近一年成交均單價35.33 萬/坪。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，河堤社區內目前無新推案可參考，但鄰近的鼎中生活圈新案3字頭，跨過河堤之後巨蛋生活圈則是4~5字頭，太普購地成本105萬/坪，創區域地價新高，如果以3~5年後推案時程推估，估計將上看5字頭。