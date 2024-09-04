在台灣「用日幣吃和牛」14道套餐！樂軒十二牛庵享受獨立陽台包廂

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▲「樂軒十二牛庵」耗資千萬，將二樓改裝成擁有獨立陽台的全室包廂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲踏入愜意陽台享用迎賓小酌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「生牛肉韃靼」以討喜的愛心造型上桌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「和牛炙壽司」還點綴金箔。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鑄鐵鍋掀開，將心型和牛放在日本阿蘇火山熔岩石板上燒烤。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「和牛香袋」以一定厚度的牛舌包滿蔥鹽，好豪邁。（圖／記者蕭涵云攝）

▲創辦人張維軒分享，試過各品牌奶油，還是只有法國ECHIRE艾許奶油，高溫燒烤後味道一樣好。（圖／記者蕭涵云攝）

▲搭配奶油界LV美譽的法國ECHIRE開吃「肝連艾許燒奶油」好享受。（圖／記者蕭涵云攝）

▲現場刨上大量新鮮黑松露！「浪漫主義三明治」好吃到不行。（圖／記者蕭涵云攝）

▲樂軒餐飲創辦人張維軒親自燒烤。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「Ume 12牛排」燒烤後以生菜、大葉紫蘇包捲。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「日幣套餐－季節の匠コース」，定價每人15000日圓。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「湯瑪仕肉舖」今年推出中秋燒烤組。（圖／湯瑪仕肉舖提供）

在台灣也能擁有日本燒肉名店般享受！樂軒台中旗艦店「樂軒十二牛庵」喜迎10週年，耗資千萬改裝全室獨立陽台包廂，還端出最高油花等級BMS 12的日本A5和牛，並首創14道式「日幣套餐」，吃得到燒肉管家桌邊服務的「和牛舌香袋、肝連艾許燒奶油、蛋黃米司機、浪漫主義三明治、心型和牛」等美饌，而且可以直接用匯率划算的便宜日圓付款，幫大家省下機票住宿等花費。樂軒和牛專門店台中旗艦店喜迎10週年，耗資千萬將二樓改裝成擁有全室包廂附獨立陽台的「樂軒十二牛庵」，店名寓意只精選最高油花等級BMS 12的日本A5和牛，並體現坐擁一方天地的雙人隱密奢華包廂之意，再創和牛燒肉天花板。大膽使用煉瓦紅、星空藍、皇家紫、森林綠四色打造適合2～4人的瑰麗包廂，踏入約4坪綠意盎然的景觀陽台小酌迎賓美酒後，再自由挑選日本進口餐具開啟饗宴。有感划算日幣匯率掀起赴日熱潮，「樂軒十二牛庵」首創在台灣也能用日圓付款的14道式「日幣套餐－季節の匠コース」，全程由燒肉管家桌邊服務。薄切微火炙烤油花緻密的A5和牛腿肉，微酸醋飯襯托肉汁甜味，咀嚼中逸散刷上的胡麻油香氣，薄嫩仍有肉勁；吸睛度十足的，取牛舌後段30%位置、包覆滿滿自製蔥鹽燒烤至七分熟，襯底檸檬果香解膩，享受一口吃下多層次彈脆口感，咀嚼爽度很夠。符合約會需求，以討喜的愛心造型上桌的以日本A5和牛手工細切生牛肉鋪底，堆疊富山灣白蝦再拌入生蛋黃及特製樂々醬，海陸雙重鮮甜很討喜；而則精修A5和牛腿肉刷有特製日本山椒醬在日本阿蘇火山熔岩石板上燒烤，沁辛風味中和和牛的油膩。取厚切和牛橫膈膜塗、抹有奶油界LV美譽的法國ECHIRE艾許奶油直火燒烤，飽滿卻輕盈的奶油香氣烘托濃厚肉味；則以上選A5和牛最柔軟珍貴的夏多布里昂（菲力心）部位厚切酥炸，搭配台中名店向陽房土雞蛋吐司並現場刨上大量新鮮黑松露，極致柔軟的夏多布里昂夾在烤至表層香酥的吐司裡，奢侈地以豪邁厚度帶來爽嫩口感。另外還有發想自台南牛肉湯的；以生菜、大葉紫蘇包捲的；日本越光米加入牛肉高湯烹煮並拌入水果玉米的。全套可以大啖10道和牛美饌好滿足，細膩調味並穿插前菜、水果杯、甜點，吃到最後也不會對和牛生膩，十分過癮。樂軒餐飲創辦人張維軒認為餐飲業競爭激烈，運用食材堆疊高CP值儼然已進入紅海市場，「所以我們以最高油花等級BMS 12的日本A5和牛為本，匯集樂軒十年來和牛料理心得」，不只大手筆改裝、還調整營業時間及犧牲座位數換取舒適氛圍。首次開創的「日幣套餐」，以等同日本銀座燒肉名店的同級價位，定價，不用飛日本也可以享受日幣匯率優勢的美食。地址：台中市南屯區惠文路328號電話：04-2382-8982時間：每週一、週四、週五 17:00 (L.O 22:30)，每週六日及國定假日 11:30-14:00、17:00 (L.O 22:30)座位：一樓 VIP包廂16席(設置麻將間、Switch、KTV)低消3萬元，二樓共20席包含二人包廂3座、四人包廂1座、10人包廂1座而懶得出門的民眾還有頂級肉舖品牌「湯瑪仕肉舖」的中秋燒烤組可以獲得滿足，精選全球頂級和牛的超豪華「雙享和牛燒烤饗宴組」，適合5到6人享用；小家庭還可以選擇「中秋限定烤肉福盒系列」，包括牛六寶、雞六寶及豚六寶，品嚐不同切割方式或肉品部位。即日起至9月30日，凡於湯瑪仕肉舖官網購買冷凍商品，滿2500元即贈送國際名廚江振誠聯名的燒肉系列「海洋」一包，數量有限，送完為止。