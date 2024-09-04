夏黃廉盈豪門翻車！遭前夫控4大離譜事跡　出軌、偷錢、不顧小孩

被封為「名媛版大S」的夏黃廉盈和前夫「夜店大亨」夏天倫在2021年5月離婚，原本還維持表面和平的兩人在日前突然撕破臉，夏天倫在社群上大爆料前妻的4大離譜行徑，也揭露了當年離婚的主因，就是因為夏黃廉盈長期不回家。
前妻偷走280萬紅包 卻還開口要小錢
夏天倫從上月底開始在Threads上貼文，誓言要揭開夏黃廉盈的真面目，還將一系列文章取名為「連贏夢遊仙境」，許多網友都跟著吃瓜等更新。他踢爆前妻趁家人出國時偷走了小朋友多年存下來將近280萬台幣的紅包錢。據說這筆紅包錢孩子們從兩年前就開始要求爸爸幫她們要回來卻遲遲要不回，本來都要放棄了，然而最近夏黃廉盈難得帶孩子出門買東西卻還提醒：「要還我錢喔！」連小錢都要計較的態度，讓她們超傻眼，這才決定再次要求歸還紅包錢。
揭穿離婚主因 婚內出軌不愛回家
夏天倫還爆料夏黃廉盈婚內出軌，2021年離婚前透過朋友介紹和一位據說家裡是做「台灣博弈集團」的光頭男相識，之後便又開始不愛回家，離家甚至超過100天，讓孩子們受到莫大的傷害，這也是他下定決心離婚的主因。
有事才利用家人 IG營造好媽媽形象
之後夏黃廉盈又在剛離婚、小朋友最沒安全感時搞失蹤，孩子們常常為此哭泣，而她在消失將三個月後才突然臨時出現說要一起吃飯，到了之後卻一直指使她們拍照、換衣服，甚至來來回回了好幾次，一吃完飯就又拍拍屁股走人。夏天倫批評夏黃廉盈，就是為了能在IG上PO出小孩們穿著不同衣服的照片，誤導大眾以為她們長期跟媽媽在一起，有出作品或書的時候，才會把小孩當道具，突然很積極地要接過去，事實上是要利用她們來洗刷媽媽形象好賣東西。
平常不顧小孩 連疫苗都要請款
昨（4）日夏天倫又發文譏諷，夏黃廉盈帶金掛銀，卻4年來完全未協助過孩子的醫療需求，連他出國工作期間，拜託對方帶孩子去打已經約好的HPV疫苗都還要來請款，讓他直批：「好意思？」
對於以上指控，夏黃廉盈對媒體透露自己正在國外與家人旅遊，近期也停止所有社交活動，推測再過一陣子才會出面。
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夏天倫從上月底開始在Threads上貼文，誓言要揭開夏黃廉盈的真面目，還將一系列文章取名為「連贏夢遊仙境」，許多網友都跟著吃瓜等更新。他踢爆前妻趁家人出國時偷走了小朋友多年存下來將近280萬台幣的紅包錢。據說這筆紅包錢孩子們從兩年前就開始要求爸爸幫她們要回來卻遲遲要不回，本來都要放棄了，然而最近夏黃廉盈難得帶孩子出門買東西卻還提醒：「要還我錢喔！」連小錢都要計較的態度，讓她們超傻眼，這才決定再次要求歸還紅包錢。
揭穿離婚主因 婚內出軌不愛回家
夏天倫還爆料夏黃廉盈婚內出軌，2021年離婚前透過朋友介紹和一位據說家裡是做「台灣博弈集團」的光頭男相識，之後便又開始不愛回家，離家甚至超過100天，讓孩子們受到莫大的傷害，這也是他下定決心離婚的主因。
有事才利用家人 IG營造好媽媽形象
之後夏黃廉盈又在剛離婚、小朋友最沒安全感時搞失蹤，孩子們常常為此哭泣，而她在消失將三個月後才突然臨時出現說要一起吃飯，到了之後卻一直指使她們拍照、換衣服，甚至來來回回了好幾次，一吃完飯就又拍拍屁股走人。夏天倫批評夏黃廉盈，就是為了能在IG上PO出小孩們穿著不同衣服的照片，誤導大眾以為她們長期跟媽媽在一起，有出作品或書的時候，才會把小孩當道具，突然很積極地要接過去，事實上是要利用她們來洗刷媽媽形象好賣東西。
平常不顧小孩 連疫苗都要請款
昨（4）日夏天倫又發文譏諷，夏黃廉盈帶金掛銀，卻4年來完全未協助過孩子的醫療需求，連他出國工作期間，拜託對方帶孩子去打已經約好的HPV疫苗都還要來請款，讓他直批：「好意思？」
對於以上指控，夏黃廉盈對媒體透露自己正在國外與家人旅遊，近期也停止所有社交活動，推測再過一陣子才會出面。