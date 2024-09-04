世界棒球最新排名中華隊升上第3！U15奪季軍　積分超越美國、韓國

世界棒壘球總會在今（4）日公布最新世界排名，中華隊以積分3706分，一口氣超越強權美國、韓國，從原本的世界第5回升到世界第3，僅次於第1、2名的日本、墨西哥。其中，U15中華隊在世界盃青少棒賽拿下季軍，進帳335分最為關鍵，幫助中華隊繼2022年的年終排名後，再次重返世界前3名。
美國、韓國無添積分 中華隊一躍而上
中華隊的世界排名之所以提升，要歸功於中華小將在U15世界盃中奪下的季軍，為中華隊挹注335分積分。自2012年由IBAF世界青少棒錦標賽，改制為U15世界盃後，中華隊已5次挺進季軍戰，總計拿下4座季軍，追平隊史在賽事改制後的最佳成績。
原先排名在前的美國、韓國，因為都沒有參加U15世界盃，本年度尚未拿下積分，所以中華隊得以一口氣超車，美國從世界排名第3掉到第4，而韓國則是被中華隊、委內瑞拉超越，掉到世界排名第6。
日本穩坐積分龍頭 有望挑戰大滿貫
強權日本在U15世界盃奪冠，目前累積4899分，穩居積分龍頭，距離排名世界第2的墨西哥，有將近900分的差距。值得一提的是，日本在12強賽、奧運、U15、U18、U23世界盃等各項國際賽，都曾拿過冠軍，目前僅剩下U12世界盃，就能達成「大滿貫」紀錄。
本次更新世界排名前12名依序為，日本、墨西哥、台灣、美國、委內瑞拉、韓國、荷蘭、古巴、巴拿馬、波多黎各、哥倫比亞、多明尼加。下一次世界排名更新，將在9月6至15日舉行的U23世界盃之後發布。
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中華隊的世界排名之所以提升，要歸功於中華小將在U15世界盃中奪下的季軍，為中華隊挹注335分積分。自2012年由IBAF世界青少棒錦標賽，改制為U15世界盃後，中華隊已5次挺進季軍戰，總計拿下4座季軍，追平隊史在賽事改制後的最佳成績。
原先排名在前的美國、韓國，因為都沒有參加U15世界盃，本年度尚未拿下積分，所以中華隊得以一口氣超車，美國從世界排名第3掉到第4，而韓國則是被中華隊、委內瑞拉超越，掉到世界排名第6。
日本穩坐積分龍頭 有望挑戰大滿貫
強權日本在U15世界盃奪冠，目前累積4899分，穩居積分龍頭，距離排名世界第2的墨西哥，有將近900分的差距。值得一提的是，日本在12強賽、奧運、U15、U18、U23世界盃等各項國際賽，都曾拿過冠軍，目前僅剩下U12世界盃，就能達成「大滿貫」紀錄。
本次更新世界排名前12名依序為，日本、墨西哥、台灣、美國、委內瑞拉、韓國、荷蘭、古巴、巴拿馬、波多黎各、哥倫比亞、多明尼加。下一次世界排名更新，將在9月6至15日舉行的U23世界盃之後發布。