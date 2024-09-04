第6屆「走鐘獎」入圍名單出爐！呱吉曝29個獎項、頒獎時間一次看

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▲第6屆走鐘獎入圍名單，由評審長呱吉（左）及網紅阿拉斯（中）、拿拿摳（右）一同透過直播公布。（圖／走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube）

第6屆走鐘獎將在10月26日於台大體育館舉行頒獎典禮，本屆獎項調整為29座，參與對象擴大為亞洲區註冊之創作者。昨（3）日主辦單位評審長呱吉，邀請網紅阿拉斯（中）、拿拿摳一同開直播公布入圍名單，其中3個獎項由觀眾投票票數（佔30%）加上影片觀看秒數（佔70%）做計算，20多個獎項有許多熱門YouTube頻道入圍，包括「哇系黑龍」、「反骨男孩」、「阿翰po影片」等，《NOWnews今日新聞》也統整入圍名單，帶大家一起來看看。今年走鐘獎設立29座獎項，包含內容類15座、技術類11座、個人類3座，其中3個重要獎項「潛力新星獎、年度個人創作者獎、年度團體創作者獎」在8月1日至14日開放民眾投票，昨日29個獎項的入圍名單也一併透過長達2個小時的直播公布。小柯｜Minecraft地圖繪的最高境界 讓瑞克搖真的在生存模式動起來 | LATCraft #10啾啾鞋｜人類終於戰勝俄羅斯方塊了！年僅13歲玩家在直播中把遊戲「玩到壞掉」！世界冠軍也讚嘆不已！超粒方｜完全看懂GTA6所有預告細節! 完美捕捉美國的亂象? | 俠盜獵車手6 | 超粒方 | Grand Theft Auto VI瘋狂老爹｜【4K】台灣拿下寶可夢卡牌世界冠軍啦！WCS2023橫濱寶可夢世界大賽 活動完全紀錄解說！Onion Man｜Onion Man | 打遊戲各種爆氣事件！那些易怒的朋友！TG講遊戲 Ten_wong｜【TG】完成寶可夢151(上)，重溫黃版之旅，完成小時候的夢想百靈果News｜The KK Show - 255 大牙西西歪 Ccwhyao｜被親身家人拋棄了29年，意外發現是人口販賣志祺七七 X 圖文不符｜流量怪物黃明志，為什麼成為「大馬通緝犯」？發表《玻璃心》後，中國盜版全下架？《 強者我朋友 》EP 033我是Mana｜在日本鄉下開挖土機的台灣人！實際上居然是當地最大暴走族集團成員。。？茜珊chienshannn｜優秀的人生也有過不去的坎？「該如何告訴家人我是同性戀...」單程旅行社｜《你離開之後》ep.10｜母親過世隔天還要登台演出？陪伴糖尿病母親經歷生死關頭，他如何做決定？谷阿莫Life｜丟鞭炮到自製下水道，水溝蓋真的會被炸飛嗎【谷阿莫Life】228胡子Huzi｜木船2.0！挑戰雙人木船帶兄弟去日月潭開心泛舟！【胡思亂搞】黃小潔Jerry｜【魔法杖悠遊卡我教你做！】300元做出魔法杖悠遊卡！不用等不用預購超簡單！！！J-Bao賤葆｜【男人的浪漫!!】耗時半年『200連發水火箭』我們終於改良完成了！！！MR.JOE HOBBY.tv｜【主機改造】 #福音戰士 #ROG 耗時三個月自製～狂暴獸化二號機！ Beast口爆噴煙最頂改造主機～人間最狂年度鉅獻！昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff｜擾西再度踏上馬達加斯加!昆蟲爬蟲天堂!寶藏島嶼叢林探險!王仁甫＆季芹 平凡夫妻｜這絕對是魔鬼級的百岳登山路線，初學者請練好再來挑戰！高難度日據時期舊步道 芹仁PlayWhat-三天兩夜登頂全紀錄旅遊真台灣 Lena & Patrick｜【亞美尼亞】全世界女性比例最高國家！台灣人極少前往卻意外吃香！珍珠奶茶在這是有錢人地位象徵！Celine and Cynthia - 不只是旅行｜【西班牙朝聖之路Vlog Ep.1】終於起程！徒步一天翻越庇里牛斯山！The DoDo Men｜嘟嘟人-超狂！實測走鐘獎「說走就走」入圍者！直接帶出國！Zoebitalk肉比頭｜差點偷渡入境...被汶萊10台重機包圍！懸疑數字『1611』台灣人挑戰🇲🇾馬來西亞＆🇧🇳汶萊機車大暴走好味小姐腦波弱｜自製滷肉飯竟然要從種田開始？！ 蛤！！ 這一餐是要等多久啦！！！ 【腦波弱日常】EP60肥波開吃啦｜2023台南米其林，連吃十家必比登推介美食 ! 今年榜單好料滿滿，神極軟嫩當歸鴨腿、七股超肥美蚵酥、米其林認證溫體牛肉湯、巷內甘甜鍋燒意麵 【 肥波外食記 】臺灣尋奇｜帶法國人挑戰非洲最頂烤肉10元台幣烤牛雜好吃到酷驚呼連連？【2024黑色星期五甘比亞特輯】#141Joeman｜台灣最強大胃王爭霸賽！《JOE愛吃大胃王爭霸戰》RICO｜冒死吃河豚？最後的晚餐？品嚐致命河豚肝？｜RICOの食材圖鑑公視台語台｜是按怎台語佮韓語有的遮爾成？【是按怎按呢講】EP4哥布林｜馬航370，這裡是最完整的故事軟體工程師 Roger-我解開了大樂透數學難題！寫程式證明買這117組號碼100%會中獎！【大樂透必中包牌法】超認真少年Imserious｜地震倒塌？建商這樣綁鋼筋？為什麼混凝土需要鋼筋？買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌Joeman｜【紀錄片】黃牛末日？直擊台灣黃牛產業鏈 - 第九人稱The News Lens 關鍵評論網｜以巴衝突4000年前就發生？猶太與阿拉伯人不能和解嗎？｜國際為什麼 EP2上班不要看 NSFW｜誰才是屁王？超荒謬放屁比賽！比到越穿越少？屁聲最響拿大獎！中指通一下｜踢爆!! 用我的名字在外面招搖撞騙!! 現場對質後還反過來告恐嚇??啊岳啪啪走 RENATO｜我在智利機場被偷包包，損失20幾萬！攝影器材、蘋果電腦以及存有全部影片素材的硬碟全沒了。不知道該如何繼續下去…蔡哥｜台灣日本京都東京一日生活圈可以順利嗎?! @A-liang1203HowFun｜聽好了路人！只學一個月的薩克斯風能在街頭募到錢嗎？【How Can You Do That】Ep08 薩克斯風的一個月挑戰（下集）J-Bao賤葆｜【十萬爭奪賽!!】史上最難做！召集100位台灣勇士挑戰『移動式火箭城堡！！！』谷阿莫Life｜開車飛入大海，全球唯一、耗費30萬的真實體驗壹加壹｜人生清單．我成功了｜壹加壹練健康 LKK Wellness｜人生最後一場健力三項比賽｜健力媽媽備賽紀錄片—下集｜腦幹腦癌｜成吉思汗健力三項公開賽｜深蹲、硬舉、臥推｜練健康The DoDo Men｜嘟嘟人-挑戰四小完成首次全馬：曾經想放棄一切的人生低潮The Geebai Team 擊敗人團隊｜還原四月一日黃明志告別式當天的真實經過！一場轟動華人界的生命教育活動...【黃明志告別式全記錄】上班不要看 NSFW｜AV知識生死鬥！PK中指通爭奪帝王寶座！【油土搏鬥賽】你的片片有沒有白看？大頭佛工作室｜《大頭佛工作室#4》這群人真的去泰國洗啦！中指通｜2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人!! 歐美女優理想尺寸竟然只有??我是蘇暢 SuChang｜「殘廢澡」與「私密處按摩」全套流程教學 | 女女身體互摩超害羞 | 面對艾熙美胸按摩老師忍不住...林嘉凌 薔薔Maze｜姐妹日本泡泡浴 親密洗澡大公開👩‍❤️‍💋‍👩 筋肉女賞巴掌 哪個才是妹妹的真命天女 風俗文化與歷史Joeman｜超害羞整人！看片到一半女優直接出現會怎樣？沒有營養的生活智慧王｜那天我遇到了完美女孩怡岑｜終於把分手變成完整的一首歌了！阿翰po影片｜生活大驚奇 看日本人如何解決生活中的囧境？！超認真少年Imserious｜業配詐騙影片 詐騙警察業配 連警察都會被騙 大家要小心詐騙A冷｜小時候最愛吃的零食J-Bao賤葆｜【十萬爭奪賽!!】史上最難做！召集100位台灣勇士挑戰『移動式火箭城堡！！！』佳諭 Flyflyjanice｜不要再說喜歡我的自信美了 #佳諭 #單口喜劇 #脫口秀阿翰po影片｜每一個幸福的女人，背後都有一個疼愛她的男人黃豪平｜國外聲樂老師銳評台灣喜劇演員 Part.1霸軒與小美 Baxuan & Mei｜愛熬夜打遊戲的男友｜婚前建議一律同居Stand up, Brian! 博恩站起來！｜【#破蛋者】臺海戰爭大蛇丸｜終極運動系列，半年的瘋狂減肥計畫，你們要的全部都在這裡!哲睿Jerry｜全台灣最困難！最痛苦的比賽！！！2023 福爾摩沙極限鐵人三項 Formosa Xtreme Triathlon | FXT 【哲睿Jerry】【螞蟻教練】練健康 LKK Wellness｜人生最後一場健力三項比賽｜健力媽媽備賽紀錄片—下集｜腦幹腦癌｜成吉思汗健力三項公開賽｜深蹲、硬舉、臥推｜練健康HowFun｜初馬破4！用忍者跑挑戰東京馬拉松！籌備234天的馬拉松訓練大公開 / HowFunWACKYBOYS 反骨男孩｜孫生拳上訓練全紀錄! 民族英雄榮耀之旅大解密│最佳生命貢獻丘涵 𝐂𝐡𝐢𝐮 𝐇𝐚𝐧｜史上最小最奇葩停車場！這車道真的可以嗎？斜坡抖到差點90度！林宣Xuan Lin｜一個人逃到歐洲小島上住一個月... ｜馬爾他遊學🇲🇹【歐洲獨旅系列 Ep.1 】海邊過日子 Living by satoumi｜我在家找到台灣最大隻的蝦子 ! 夏天鮪魚開始變多，在東港魚市場買一隻大目鮪魚，這應該是另類在台灣養蝦的內幕吧 XD黃小潔Jerry｜【廢棄廁所改造夢幻溫室！？】1坪不到的鹿角蕨夢幻工作室竟然是一間廁所？！融融歷險記Ben's Adventure｜【葉門龍血島Final】中東系列影片最終章！尋找龍血島上神秘的山頂洞人！獨自生活超過60年！？自給自足的海鮮大餐！含羞草｜草爺【飲未乾的酒】「致那些青春歲月」 Official Music Video美麗本人｜美麗本人 你是我的 Bae feat. 李千娜 You are my bae feat. 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