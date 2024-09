第6屆「走鐘獎」入圍名單出爐！呱吉曝29個獎項、頒獎時間一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第6屆走鐘獎入圍名單,由評審長呱吉(左)及網紅阿拉斯(中)、拿拿摳(右)一同透過直播公布。(圖/走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTube)

第6屆走鐘獎將在10月26日於台大體育館舉行頒獎典禮,本屆獎項調整為29座,參與對象擴大為亞洲區註冊之創作者。昨(3)日主辦單位評審長呱吉,邀請網紅阿拉斯(中)、拿拿摳一同開直播公布入圍名單,其中3個獎項由觀眾投票票數(佔30%)加上影片觀看秒數(佔70%)做計算,20多個獎項有許多熱門YouTube頻道入圍,包括「哇系黑龍」、「反骨男孩」、「阿翰po影片」等,《NOWnews今日新聞》也統整入圍名單,帶大家一起來看看。今年走鐘獎設立29座獎項,包含內容類15座、技術類11座、個人類3座,其中3個重要獎項「潛力新星獎、年度個人創作者獎、年度團體創作者獎」在8月1日至14日開放民眾投票,昨日29個獎項的入圍名單也一併透過長達2個小時的直播公布。小柯|Minecraft地圖繪的最高境界 讓瑞克搖真的在生存模式動起來 | LATCraft #10啾啾鞋|人類終於戰勝俄羅斯方塊了!年僅13歲玩家在直播中把遊戲「玩到壞掉」!世界冠軍也讚嘆不已!超粒方|完全看懂GTA6所有預告細節! 完美捕捉美國的亂象? | 俠盜獵車手6 | 超粒方 | Grand Theft Auto VI瘋狂老爹|【4K】台灣拿下寶可夢卡牌世界冠軍啦!WCS2023橫濱寶可夢世界大賽 活動完全紀錄解說!Onion Man|Onion Man | 打遊戲各種爆氣事件!那些易怒的朋友!TG講遊戲 Ten_wong|【TG】完成寶可夢151(上),重溫黃版之旅,完成小時候的夢想百靈果News|The KK Show - 255 大牙西西歪 Ccwhyao|被親身家人拋棄了29年,意外發現是人口販賣志祺七七 X 圖文不符|流量怪物黃明志,為什麼成為「大馬通緝犯」?發表《玻璃心》後,中國盜版全下架?《 強者我朋友 》EP 033我是Mana|在日本鄉下開挖土機的台灣人!實際上居然是當地最大暴走族集團成員。。?茜珊chienshannn|優秀的人生也有過不去的坎?「該如何告訴家人我是同性戀...」單程旅行社|《你離開之後》ep.10|母親過世隔天還要登台演出?陪伴糖尿病母親經歷生死關頭,他如何做決定?谷阿莫Life|丟鞭炮到自製下水道,水溝蓋真的會被炸飛嗎【谷阿莫Life】228胡子Huzi|木船2.0!挑戰雙人木船帶兄弟去日月潭開心泛舟!【胡思亂搞】黃小潔Jerry|【魔法杖悠遊卡我教你做!】300元做出魔法杖悠遊卡!不用等不用預購超簡單!!!J-Bao賤葆|【男人的浪漫!!】耗時半年『200連發水火箭』我們終於改良完成了!!!MR.JOE HOBBY.tv|【主機改造】 #福音戰士 #ROG 耗時三個月自製~狂暴獸化二號機! Beast口爆噴煙最頂改造主機~人間最狂年度鉅獻!昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff|擾西再度踏上馬達加斯加!昆蟲爬蟲天堂!寶藏島嶼叢林探險!王仁甫&季芹 平凡夫妻|這絕對是魔鬼級的百岳登山路線,初學者請練好再來挑戰!高難度日據時期舊步道 芹仁PlayWhat-三天兩夜登頂全紀錄旅遊真台灣 Lena & Patrick|【亞美尼亞】全世界女性比例最高國家!台灣人極少前往卻意外吃香!珍珠奶茶在這是有錢人地位象徵!Celine and Cynthia - 不只是旅行|【西班牙朝聖之路Vlog Ep.1】終於起程!徒步一天翻越庇里牛斯山!The DoDo Men|嘟嘟人-超狂!實測走鐘獎「說走就走」入圍者!直接帶出國!Zoebitalk肉比頭|差點偷渡入境...被汶萊10台重機包圍!懸疑數字『1611』台灣人挑戰🇲🇾馬來西亞&🇧🇳汶萊機車大暴走好味小姐腦波弱|自製滷肉飯竟然要從種田開始?! 蛤!! 這一餐是要等多久啦!!! 【腦波弱日常】EP60肥波開吃啦|2023台南米其林,連吃十家必比登推介美食 ! 今年榜單好料滿滿,神極軟嫩當歸鴨腿、七股超肥美蚵酥、米其林認證溫體牛肉湯、巷內甘甜鍋燒意麵 【 肥波外食記 】臺灣尋奇|帶法國人挑戰非洲最頂烤肉10元台幣烤牛雜好吃到酷驚呼連連?【2024黑色星期五甘比亞特輯】#141Joeman|台灣最強大胃王爭霸賽!《JOE愛吃大胃王爭霸戰》RICO|冒死吃河豚?最後的晚餐?品嚐致命河豚肝?|RICOの食材圖鑑公視台語台|是按怎台語佮韓語有的遮爾成?【是按怎按呢講】EP4哥布林|馬航370,這裡是最完整的故事軟體工程師 Roger-我解開了大樂透數學難題!寫程式證明買這117組號碼100%會中獎!【大樂透必中包牌法】超認真少年Imserious|地震倒塌?建商這樣綁鋼筋?為什麼混凝土需要鋼筋?買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌Joeman|【紀錄片】黃牛末日?直擊台灣黃牛產業鏈 - 第九人稱The News Lens 關鍵評論網|以巴衝突4000年前就發生?猶太與阿拉伯人不能和解嗎?|國際為什麼 EP2上班不要看 NSFW|誰才是屁王?超荒謬放屁比賽!比到越穿越少?屁聲最響拿大獎!中指通一下|踢爆!! 用我的名字在外面招搖撞騙!! 現場對質後還反過來告恐嚇??啊岳啪啪走 RENATO|我在智利機場被偷包包,損失20幾萬!攝影器材、蘋果電腦以及存有全部影片素材的硬碟全沒了。不知道該如何繼續下去…蔡哥|台灣日本京都東京一日生活圈可以順利嗎?! @A-liang1203HowFun|聽好了路人!只學一個月的薩克斯風能在街頭募到錢嗎?【How Can You Do That】Ep08 薩克斯風的一個月挑戰(下集)J-Bao賤葆|【十萬爭奪賽!!】史上最難做!召集100位台灣勇士挑戰『移動式火箭城堡!!!』谷阿莫Life|開車飛入大海,全球唯一、耗費30萬的真實體驗壹加壹|人生清單.我成功了|壹加壹練健康 LKK Wellness|人生最後一場健力三項比賽|健力媽媽備賽紀錄片—下集|腦幹腦癌|成吉思汗健力三項公開賽|深蹲、硬舉、臥推|練健康The DoDo Men|嘟嘟人-挑戰四小完成首次全馬:曾經想放棄一切的人生低潮The Geebai Team 擊敗人團隊|還原四月一日黃明志告別式當天的真實經過!一場轟動華人界的生命教育活動...【黃明志告別式全記錄】上班不要看 NSFW|AV知識生死鬥!PK中指通爭奪帝王寶座!【油土搏鬥賽】你的片片有沒有白看?大頭佛工作室|《大頭佛工作室#4》這群人真的去泰國洗啦!中指通|2024美國成人展AVN EXPO (上) 中指通帶你登大人!! 歐美女優理想尺寸竟然只有??我是蘇暢 SuChang|「殘廢澡」與「私密處按摩」全套流程教學 | 女女身體互摩超害羞 | 面對艾熙美胸按摩老師忍不住...林嘉凌 薔薔Maze|姐妹日本泡泡浴 親密洗澡大公開👩‍❤️‍💋‍👩 筋肉女賞巴掌 哪個才是妹妹的真命天女 風俗文化與歷史Joeman|超害羞整人!看片到一半女優直接出現會怎樣?沒有營養的生活智慧王|那天我遇到了完美女孩怡岑|終於把分手變成完整的一首歌了!阿翰po影片|生活大驚奇 看日本人如何解決生活中的囧境?!超認真少年Imserious|業配詐騙影片 詐騙警察業配 連警察都會被騙 大家要小心詐騙A冷|小時候最愛吃的零食J-Bao賤葆|【十萬爭奪賽!!】史上最難做!召集100位台灣勇士挑戰『移動式火箭城堡!!!』佳諭 Flyflyjanice|不要再說喜歡我的自信美了 #佳諭 #單口喜劇 #脫口秀阿翰po影片|每一個幸福的女人,背後都有一個疼愛她的男人黃豪平|國外聲樂老師銳評台灣喜劇演員 Part.1霸軒與小美 Baxuan & Mei|愛熬夜打遊戲的男友|婚前建議一律同居Stand up, Brian! 博恩站起來!|【#破蛋者】臺海戰爭大蛇丸|終極運動系列,半年的瘋狂減肥計畫,你們要的全部都在這裡!哲睿Jerry|全台灣最困難!最痛苦的比賽!!!2023 福爾摩沙極限鐵人三項 Formosa Xtreme Triathlon | FXT 【哲睿Jerry】【螞蟻教練】練健康 LKK Wellness|人生最後一場健力三項比賽|健力媽媽備賽紀錄片—下集|腦幹腦癌|成吉思汗健力三項公開賽|深蹲、硬舉、臥推|練健康HowFun|初馬破4!用忍者跑挑戰東京馬拉松!籌備234天的馬拉松訓練大公開 / HowFunWACKYBOYS 反骨男孩|孫生拳上訓練全紀錄! 民族英雄榮耀之旅大解密│最佳生命貢獻丘涵 𝐂𝐡𝐢𝐮 𝐇𝐚𝐧|史上最小最奇葩停車場!這車道真的可以嗎?斜坡抖到差點90度!林宣Xuan Lin|一個人逃到歐洲小島上住一個月... |馬爾他遊學🇲🇹【歐洲獨旅系列 Ep.1 】海邊過日子 Living by satoumi|我在家找到台灣最大隻的蝦子 ! 夏天鮪魚開始變多,在東港魚市場買一隻大目鮪魚,這應該是另類在台灣養蝦的內幕吧 XD黃小潔Jerry|【廢棄廁所改造夢幻溫室!?】1坪不到的鹿角蕨夢幻工作室竟然是一間廁所?!融融歷險記Ben's Adventure|【葉門龍血島Final】中東系列影片最終章!尋找龍血島上神秘的山頂洞人!獨自生活超過60年!?自給自足的海鮮大餐!含羞草|草爺【飲未乾的酒】「致那些青春歲月」 Official Music Video美麗本人|美麗本人 你是我的 Bae feat. 李千娜 You are my bae feat. Nana Lee Official Music Video (CC/ENG)陳建瑋 Jacky Chen|陳建瑋 Jacky Chen feat.艾怡良 Eve Ai @eveaiofficial [ 成見 Prejudice ] Official Music VideoJ-Bao賤葆|【神作?】為了拍這部影片,我足足等了 1 2 年!!!Ring -誓約之聲-|【鬼滅之刃 刀匠村篇】MAN WITH A MISSION×milet - 絆之奇蹟 樂團翻奏 Band Cover by Ring ft. @AKATSUKI_Charles_Nana陳建瑋 Jacky Chen|陳建瑋 Jacky Chen feat.艾怡良 Eve Ai @eveaiofficial [ 成見 Prejudice ] Official Music Video試當真Trial & Error|N9《二泊三日》Official Music Video(出演:絵麗奈)J-Bao賤葆|賤葆 x icyball 冰球樂團 《HERO》官方版 Music Video[4K]J.Sheon|Toxic Boss 慣老闆 feat. 瘦子E.SO (Official Music Video)Namewee|黃明志的出殯日【當我離開以後】 @Weenomenon 我們都是黃明志 2023康康嘴機車|『我想停更,七年沒有斷過的YT生活』尋找那失去的攝影夢|冰島最終章壹加壹|為了看世界上最大的岩石 ULURU!跑到澳洲正中心,不小心跟一群外國人在沙漠中露營Celine and Cynthia|不只是旅行-此生最魔幻的7天旅行,地球上最神秘的島嶼【葉門 - Socotra Island】CLC 陳的生活頻道|與五歲女兒的第一次野營|羅山林道|新竹五峰Louis 攝影師|旅拍其實很簡單!教你把「旅行拍出電影感」一雙橫梁|[ 我們來拍怪獸打架 ] 官方完整動畫 |微疼|【微鬼畫】花78萬元的鬼故事|魅惑妖鼻妹Bimay|大便疊疊樂/浣腸初體驗/大便鼻塞器counter656|Stop Motion - Metal Slug: AwakeningSIKA|一根菸,抽出了父親的輪廓 | 《遠火》有特色的帥哥|黑道大哥設局詐騙富二代,意外落得悲慘下場【麻將新手的秘密】放火 Louis|台灣Youtube Rewind 2023,但這影片得罪了很多人...洪維尼|告訴你一個小秘密...葉式特工Yes Ranger|與蔡英文同行【審判小英總統!】 ( 不專業AI換臉 小英總統年輕版)The DoDo Men|嘟嘟人-全世界最大的金字塔其實隱藏在中美洲森林裡!近期考古學的最大發現!志祺七七 X 圖文不符|低薪窮忙、買房無望...台灣年輕人「躺平」有理?經濟數據亮眼,為何許多人無感?J-Bao賤葆|【十萬爭奪賽!!】史上最難做!召集100位台灣勇士挑戰『移動式火箭城堡!!!』SBD Taiwan 邱個|世界上最強健力比賽!沒有之一!【 SBD Sheffield 2023 健力明星邀請賽 】SBD總部開箱The DoDo Men|嘟嘟人-從美國街頭隨機抓路人回台灣!外國帥哥第一次來台直接愛上?!The Geebai Team 擊敗人團隊|還原四月一日黃明志告別式當天的真實經過!一場轟動華人界的生命教育活動...【黃明志告別式全記錄】哇係黑龍|31歲與100名無國籍兒童渡過最難忘生日!因為這個原因心疼落淚...海邊過日子 Living by satoumi|為什麼日本漁港沒有魚腥味?! 這就是世界頂尖漁港的規則,直接把秘密告訴大家!Chairman椅人|詐騙集團?黑道操縱?口香糖賣100塊太貴了吧?實測街賣者工作到底有多好賺!Eric Duan|山道猴子的一生(下集)WACKYBOYS 反骨男孩|ㄧ番賞詐騙!抽了10幾萬全部是空氣?咒術迴戰混套藏籤?【正骨男孩 SeriousBoy】公共電視-我們的島|吃辣是一種自虐!?原來吃辣是痛覺!|辣椒如何提升美味層次?|阿聰現煮時2_島的尋味之旅海邊過日子 Living by satoumi|為什麼日本漁港沒有魚腥味?! 這就是世界頂尖漁港的規則,直接把秘密告訴大家!超認真少年Imserious|土豪國家 獎金用「千萬」計算!亞洲技能競賽台灣NO.1【超認真少年】WorldSkills Asia Abu Dhabi 2023Dcard Video|流浪到裸上身!鄉下隨機攔車冒險:跳入荒野水溝、池裡洗澡的大叔、父親離世的肉圓....【電車吃漢EP2】日南站HahaTai 哈哈台|澳洲華人的租屋處大調查!從傳教到定居?為求生存跳科目三?每個都超極簡風?《哈哈台租屋大調查》EP10【哈哈台】Joeman|真正的酒店來啦!一晚150000元的奢華酒店!《Joe是要對決S2》Ep 201阿翰po影片|紳士淑女恰恰恰 最得體的第一印象華森史塔森|【陰間酒吧】試當真Trial & Error|跟住去邊度喬瑟夫 ChillSeph|屏東瑪家村匠海⋯飛影好像。HowFun|阮經天沒救了 #周處除三害白癡公主|說我愛露,明明是你們愛亂看有特色的帥哥|你們根本一點都不懂我!!!沒有營業的生活智慧王|那天我遇到了完美女孩紀牛牛|第二屆《直GAY王》-上集雨群 YuChun|科技在進步 設備也在更新Zoebitalk肉比頭|差點偷渡入境😱...被汶萊10台重機包圍!懸疑數字『1611』小尾巴|用60秒唱2023YouTube熱門影片志祺七七 X 圖文不符|「蛤?」是全球通用語?🤔蛤?蛤?蛤?蛤?蛤??肯吉老王 Kenji Wang|肯吉老王自製 切地瓜環島地圖派瑞 Perry Green|小時候聽到「活到老學到老」覺得好累智明 Jimmypsd|在台東玩3天2夜要花多少錢?PanSci泛科學|世界上真的存在可以融化衣服的藥嗎?星期天 Sunday-晚安大小姐 後宮甄嬛版 (星期天Cover對嘴)張洋洋洋-請你滾出我的真心鎮達康.come笑Tube-給我錢~給~我~錢~【#晚安曲】C.C.Liu 智成劉-還有哪些聲音可以想起香港呢KIRE 凱爾-每天起床還是會告訴自己我是個創作歌手不是神父好味小姐腦波弱|自製滷肉飯竟然要從種田開始?! 蛤!! 這一餐是要等多久啦!!! 【腦波弱日常】EP60谷阿莫Life|開車飛入大海,全球唯一、耗費30萬的真實體驗莎白Elizabeth|美國警察嚇到用槍時機!?台灣警察訓練扎實嗎?台灣警察大學都在學什麼?藍亦明|把我養大的麵店Eric Duan|山道猴子的一生(下集)The DoDo Men - 嘟嘟人-從美國街頭隨機抓路人回台灣!外國帥哥第一次來台直接愛上?!西西歪 Ccwhyao|吉打華人人口不斷流失⋯烙賽瑞奇 Outside Richie|[柬埔寨1] 自己去柬埔寨!是天堂還是地獄?看穿犯罪王國的真相敏迪選讀|不負責REACT | 中國現在沒空攻台?蔡英文接受紐約時報專訪答得好不好呢陳 The Chen|有一種愛叫『靜靜給你唸』凱教練|身為一個專業的裝修師傅,嚴格考察員工技術是非常重要的環節Chairman椅人|今年!我開了一間彩券行!過年還不來找我發大財!!!龍年行大運!Gshan吉祥|【撲克求生:台北街頭】第一集|破產的我能靠撲克「谷底翻身」嗎?大蛇丸|【大蛇丸】終極運動系列,半年的瘋狂減肥計畫,你們要的全部都在這裡!林嘉凌 薔薔Maze|千呼萬喚 驚聲尖叫食人族 原始人不斷起秋 五毒屍體共枕眠阿翰po影片|生活大驚奇 看日本人如何解決生活中的囧境?!哇係黑龍|在台灣11年最遺憾最難過的事情...沒有想到會這樣超認真少年Imserious|地震倒塌?建商這樣綁鋼筋?為什麼混凝土需要鋼筋?買房最容易忽略的細節『鋼筋』怎麼看才能避免地震倒塌蔡阿嘎|【蔡阿嘎好里家一週年企劃】載250份聖誕禮物到台灣5縣市:送暖給5家社福機構的孩子們!Joeman|真正的酒店來啦!一晚150000元的奢華酒店!《Joe是要對決S2》Ep 201好味小姐腦波弱|自製滷肉飯竟然要從種田開始?! 蛤!! 這一餐是要等多久啦!!! 【腦波弱日常】EP60許伯&簡芝—倉鼠人|針對抹黑我們的人!讓我來澄清!沒收錢還捐錢!公開跟台北市立動物園的合約!黃氏兄弟|【一週八天 8 Days A Week】 Official Music Video綜口味娛樂|完成30歲的約定,我們結婚了 | 綜口味開房間EP.541Dcard Video|團隊成員都假熱血?上班日深夜一通電話去基隆,慘被拒絕、還發睡覺卡!?The DoDo Men|嘟嘟人-從美國街頭隨機抓路人回台灣!外國帥哥第一次來台直接愛上?!Zoebitalk肉比頭|差點偷渡入境...被汶萊10台重機包圍!懸疑數字『1611』