15名中國和大馬人被捕！闖入菲律賓領海釣魚　警方跨國偵辦

中國與菲律賓衝突局勢升溫，與此同時有15名中國和馬來西亞人闖入菲律賓領海釣魚，被菲律賓警方抓捕，這15人到大馬沙巴仙本那（Semporna）渡假並到附近海域進行海釣，卻涉嫌非法進入菲律賓領海，遭到菲警方逮捕，沙巴警方正與菲律賓警方合作調查此事件。
根據馬來西亞媒體《星洲日報》，菲律賓警察海事組（Philippine National Police Maritime Group，PNP-MG）本週一（2日）在Facebook發文，該單位於星期日（1日）在塔威塔威省（Tawi-Tawi）西當凱（ Sitangkai）的圖加尤納桑（Tugayo Hunasan）附近水域，攔截了15名外國人。
這七名馬國公民和八名中國公民，在仙本那渡假期間，駕駛兩艘快艇進行海釣時，非法進入菲律賓海域。沙巴警察總監趙狄坤表示，馬國警方密切關注該起案件，會積極和菲律賓當局保持溝通，以獲取案件的最新調查進展，也會全力配合的菲律賓的調查。
他說，警方接下來會調查，涉事旅行社安排遊客出海，卻進入菲律賓水域的情況。沙巴東部特別保全指揮區也發表聲明，會協助沙巴警方進行相應的後續行動，包括進行檢舉。
仙本那位於馬來西亞沙巴的東南海岸，是一個小小的漁村，因為清澈的海水與超適合潛水而被世界的潛水客們推崇，而有「海上伊甸園」的美稱。當地本身不是一個大型的觀光景點區，因此沒有國際連鎖的酒店，鎮上只有一個商務酒店，是仙本那海豐大酒店（Seafest Hotel）。此島上有許多稀有生物，如火焰墨魚、藍環章魚、海蛾和鴛鴦魚等。
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這七名馬國公民和八名中國公民，在仙本那渡假期間，駕駛兩艘快艇進行海釣時，非法進入菲律賓海域。沙巴警察總監趙狄坤表示，馬國警方密切關注該起案件，會積極和菲律賓當局保持溝通，以獲取案件的最新調查進展，也會全力配合的菲律賓的調查。
他說，警方接下來會調查，涉事旅行社安排遊客出海，卻進入菲律賓水域的情況。沙巴東部特別保全指揮區也發表聲明，會協助沙巴警方進行相應的後續行動，包括進行檢舉。
仙本那位於馬來西亞沙巴的東南海岸，是一個小小的漁村，因為清澈的海水與超適合潛水而被世界的潛水客們推崇，而有「海上伊甸園」的美稱。當地本身不是一個大型的觀光景點區，因此沒有國際連鎖的酒店，鎮上只有一個商務酒店，是仙本那海豐大酒店（Seafest Hotel）。此島上有許多稀有生物，如火焰墨魚、藍環章魚、海蛾和鴛鴦魚等。