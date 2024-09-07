別想搶走我的房！8旬阿嬤慘遇「地面師」　多做1件事保住1700萬房

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▲地籍異動即時通懶人包。（圖／新北市地政局提供）

▲專家建議，房貸繳清後最好保留註記，一旦有任何權利移轉或法拍申請，銀行能快速掌握並向所有權人確認。（圖／NOWnews資料照）

Netflix熱播日劇《地面師》近期引發討論，「地面師」（Gimen-shi）一詞源自日本，指專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的詐騙者。事實上，在台灣也有不少「地面師」橫行，新北一名8旬阿嬤曾被騙走身分證影本，假稱是其代理人，意圖把阿嬤市價1700萬元的房子占為己有，幸好女兒幫她申請「地籍異動即時通」，即時保住房產。除申請地籍異動即時通外，專家也建議最好同時再做3動作，才能全方位防護房產安全。新北市地政局曾分享地面師詐騙的真實案例，一名詐欺通緝犯，先是佯裝調解委員，騙走受害8旬阿嬤的身分證影本，再假冒阿嬤的代理人去聲請債務調解，要以房屋抵押還債，最終取得了房屋移轉過戶文件。幸好阿嬤的女兒在發現她身分證影本給了陌生人時，馬上向中和地政事務所求助，申請「地籍異動即時通」服務，在收到簡訊及電子郵件通知，立即報警逮人，保住1700萬元房產。新北市地政局地籍科科長王珮榕先前說明，不動產權利人可親至地政事務所臨櫃申請，也可利用網路數位櫃檯申辦系統使用自然人憑證申請，或者在辦理登記案件時，同時填具申請表（簽章應與申辦登記之簽章相同）一起申請，。而且從2023年11月起，地籍異動即時通服務可將電話號碼及電子郵件通知數量增加為2組，讓親屬也能在同一時間接收簡訊及電子郵件，多一到把關，財產保障更周延。安新建經經理楊家怡提醒，要保護好自己的不動產，一定要做好4動作保平安，分別是「地籍異動即時通」、「保留註記」、「履約保證」及「雙地政士」，缺一不可。向地政事務所臨櫃或線上申辦，也可在辦理登記案件時一起申請，一旦地籍資料出現異動時，會透過電子郵件或手機簡訊通知，即時把關。楊家怡指出，地面師最愛鎖定沒有貸款的物件犯案，因此在房貸還清後，最好不要塗銷註記，一旦有任何權利移轉或法拍申請，銀行會第一時間收到通知，並向所有權人確認，保障房產安全。協助不動產過戶都是透過地政士處理，目前地政士公會都倡導「雙地政士或三地政士」制，也就是買賣雙方各聘一位自己信任的地政士，確認交易安全無誤。也較能避免遭地面師集團滲透利用。楊家怡建議，房產買賣價金部分，可透過「履約保證制度」，交由第三方機構負責保管買方陸續撥付的房屋款項，確保雙方交易安全。