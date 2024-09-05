陽台「裝百葉窗」注意！當心花錢找罪受　違反一情況市府將強拆

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▲由於95年後建照不計容積，為避免民眾作為室內使用，所以有「透空率」必須高於70%規定。（圖／北市建管處提供）

陽台加裝百葉窗竟然是違建！不少人為了隱私、遮風擋雨等需求，在陽台裝設百葉窗，事實上，加裝百葉窗雖然獲得生活上的舒適便利，卻有可能造成逃生困難等問題。台北市建管處表示，「民眾於陽台裝設的百葉窗，如有軌道或固定式，就可能是違建，加裝行為應符合法規，一旦遭舉報核實，將依法逕行強拆。」根據「台北市違章建築處理規則」相關規定，95年後取得建照者，陽台若加裝百葉窗是固定或有軌道，「透空率」必須高於70%，違反上述規定者，也就是「違建」。透空率是指陽台在完成裝潢後，要保留一定比例的開放空間，確保自然光照射和空氣流通。主要是因為95年後取得的建照，陽台不計容積及建蔽率等問題，為避免屋主將其改造為室內使用，法規因應而生。建管處指出，而建物95年以後取得建照，陽台加窗，一律視為違建，勸導後若未改善，將進行強拆；不過，也要特別注意，建物95年前取得建照者，遭舉發後將拍照列管者，若涉及公共逃生或安全，仍將進行拆除動作。最後，建管處提醒，民眾安裝施作百葉窗前，應先撥打1999，轉建管處，詳細了解相關申請及施作規則，才不會花了大錢卻觸犯規定，導致財物損失。