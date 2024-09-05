今永昇太好猛！與隊友接力繳無安打比賽　小熊主帥：他似乎沒發現

美國職棒芝加哥小熊今（5）日在主場對陣迎戰匹茲堡海盜，此戰小熊日籍強投今永昇太不但主投7局無失分，還沒有被對手敲出任何安打，上演7局無安打比賽，並狂飆7次三振，共用95球完成今日任務。而他退場時，小熊後續接替投手仍持續無安打演出，終場小熊就以12：0大勝海盜，今永也順利收下本季第12勝。賽後小熊總教練Craig Counsell則針對提前將今永換下做出解釋，「當時決定要換下今永昇太是個相當困難的抉擇，不過他好像沒發現自己還沒有被打安打。」
今永昇太繳超水準內容 主投7局無失分、無被敲安
日籍球星今永昇太今日繳出7局無安打比賽，後續接替的投手Nate Pearson、Porter Hodge也接力封鎖封鎖海盜打線，終場小熊不但以12：0在主場大勝，甚至沒讓對手敲出任何安打。根據數據統計，這也是小熊隊在主場自1972年以來，再度有投手群合力演出無安打比賽的難得表現，今永昇太再度寫下歷史。
小熊主帥提前將今永換下 稱重點在考量他的健康
而7局比賽結束後，當時今永昇太的用球數為95球，後續沒有選擇讓今永續投下去，這也導致小熊主帥Craig Counsell賽後受到不少批評，他對此解釋到：「面對這樣的狀況當然總是很難抉擇，但重點還是在今永昇太的身體健康。我們要確定我們為他做出的是正確決定，把他換下場並不有趣，但沒有人能夠確定後續會發生什麼事。」
Craig Counsell後續則表示，事實上自己也有詢問過今永昇太本人的意見，並不是決定說換就換，當時7局比賽結束後他親自詢問今永：「為了下場比賽，我想要你能一直保持健康，現在把你換下場可以嗎？」
今永則是也同意總教練的這個調度，他在賽後說到：「我要思考的是保持整年的健康，這點我跟總教練的想法一致，所以也沒有爭取續投。」不過Counsell最後也透露，「今永好像自己也不知道，今天投了7局的無安打比賽。」
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日籍球星今永昇太今日繳出7局無安打比賽，後續接替的投手Nate Pearson、Porter Hodge也接力封鎖封鎖海盜打線，終場小熊不但以12：0在主場大勝，甚至沒讓對手敲出任何安打。根據數據統計，這也是小熊隊在主場自1972年以來，再度有投手群合力演出無安打比賽的難得表現，今永昇太再度寫下歷史。
小熊主帥提前將今永換下 稱重點在考量他的健康
而7局比賽結束後，當時今永昇太的用球數為95球，後續沒有選擇讓今永續投下去，這也導致小熊主帥Craig Counsell賽後受到不少批評，他對此解釋到：「面對這樣的狀況當然總是很難抉擇，但重點還是在今永昇太的身體健康。我們要確定我們為他做出的是正確決定，把他換下場並不有趣，但沒有人能夠確定後續會發生什麼事。」
Craig Counsell後續則表示，事實上自己也有詢問過今永昇太本人的意見，並不是決定說換就換，當時7局比賽結束後他親自詢問今永：「為了下場比賽，我想要你能一直保持健康，現在把你換下場可以嗎？」
今永則是也同意總教練的這個調度，他在賽後說到：「我要思考的是保持整年的健康，這點我跟總教練的想法一致，所以也沒有爭取續投。」不過Counsell最後也透露，「今永好像自己也不知道，今天投了7局的無安打比賽。」