2.5倍租金逼走「咖啡南霸天」？房東代理人吐實情　業者低調回應

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▲多那之左營重惠門市6月才揭露租金實價，每月8萬元，租賃期間為6月15日到10月14日。（圖／翻攝實價登錄）

▲多那之左營重惠門市店面近日被放上平台招租，內部裝潢仍十分新穎，月租金開價20萬元。（圖／翻攝591房屋交易網）

▲左營華夏路上的米蘭時尚診所，總面積412坪、月租34萬元並設有漲租條款，是華夏路租金總價近3年的最高價紀錄。（圖／翻攝Google Map）

又是房東漲租金逼走人嗎？有「咖啡南霸天」之稱的多那之咖啡蛋糕烘焙，其在發跡地高雄左營開了6年的重惠門市，9月1日無預警歇業。據悉，該2層樓、241坪的店面今年6月才揭露8萬元租金實價，未料，如今房東重新招租，租金暴漲2.5倍，變20萬元。對此，多那之窗口低調回應稱不便多說。而店面房東代理人則澄清沒有漲租情形，租金開價20萬符合區域行情與房東期待，至於8萬元租金實登，則可能另有隱情。「多那之咖啡蛋糕烘焙」1989年在高雄左營創立，2006年轉型複合式咖啡，至今全台有50多間門市，8成都在中南部，且主打大坪數店。據悉，多那之靠旗下3品牌、50多家門市，2021年締造12億年營收紀錄，直追有500多店路易莎的18.79億。多那之已獲櫃買中心核准股票公開發行，股票代號7756，今年8月1日每股68元登錄興櫃，今（5）以60元作收。不過，多那之2016年開幕、左營華夏路上的重惠門市，今年6月才在內政部實價登錄，揭露租金實價，屋齡26年的2樓透天、總面積241.5坪，月租金8萬元，換算單價為331元。租賃期間註明為6月15日至10月14日，短租4個月，但還在租賃期間就歇業，連招牌都拆了。該店面近期被放上交易平台重新招租，主打「高鐵華夏三角窗」，使用面積大、適合百大行業進駐，但只出租1樓部分，月租金開價20萬元。就有在地人在臉書社團透露「聽說不久之前才漲租金，然後現在又要調漲租金」，不少人都猜測，房東漲租可能是多那之重惠門市突歇業主因。真是房東漲租逼走人嗎？多那之窗口低調告訴《NOWnews今日新聞》說，「這是執行長這邊的決定，不清楚細節」，也不便提供進一步的說明與聯繫管道。記者聯繫租賃平台上的房東代理人，代理人澄清沒有漲租金情形，直言該物件是三角窗店面，又近高鐵左營站，租金開價20萬符合區域行情及房東期待。至於6月實價揭露的租金8萬元，她則說「可能是另有隱情」，直言「」。記者實際查詢實價登錄，，最低單價即為「多那之重惠門市」，最高單價則是8坪大的電動麻將專賣店，月租2萬元。而，「第1年每月34萬、第2年36萬、第3年38萬、第4~6年每月40萬、第7~10年則是每月41萬元」。