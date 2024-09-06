銀行鬧錢荒、爆發房貸之亂！清景麟林聰麟曝窘境：看屋人潮剩6成

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▲林聰麟表示，上個月看屋人潮驟減，與鬼月也有極大關聯，所以錢荒影響房市大小，觀察9月會相對準確。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲「清景麟‧國家公園」在今年4~6月有3筆成交紀錄單價約36萬/坪，創小港區預售屋新高價。（圖／記者陳韋帆攝）

▲林聰麟表示，如果未來一般建案「土建融」受到政策影響，清景麟不排除轉向「公辦都更、社宅」為主力。（圖／記者陳韋帆攝）

高雄指標建案「清景麟‧國家公園」5日舉行上樑典禮，關於近期大家最關心的「銀行鬧錢荒、爆房貸之亂」，清景麟集團董事長林聰麟會後接受《NOWnews》訪問表示，「目前交屋客戶尚未受到影響，但看屋人潮確實有下滑、集團各案場剩約6~7成不等，因應央行政策，集團未來也考慮往公辦都更、社宅方向進行規劃。」林聰麟表示，清景麟目前「土建融」仍順利，而關於購屋族最關心的「此時交屋『房貸』是否順暢？」則暫時未見影響，只要是信用良好的，都可以貸得到款，信用不好的，自然也會受阻，但推測與錢荒無關。關於銀行錢荒的影響購屋意願程度，他指出，近期看屋人潮有出現下滑，周來人數剩約6~7成，但由於上個月是農曆7月，也就是鬼月，南部人相對傳統，看屋意願本就相對薄弱，加上房市訊息雜亂，估計國曆9月觀察會相對準確。5日上樑的「清景麟‧國家公園」，基地2,180坪，坪數規劃2~3房，預計打造地上17層、地下4層住宅大樓，共590戶，總銷80億元，今天正式上樑，預計明年7、8月交屋。林聰麟指出，雖然鬼月看屋人潮下滑，從之前熱銷轉向順銷狀態，但平均1周仍售出約3~4戶，銷量約8成，預計明年初可完銷；價格部分，建案目前已進入「邊建邊售」時期，相較「預售」高出了2~3成，今年4~6月均單價已達36萬/坪，創區域新高。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，小港區房市主要有小港工業區、前鎮科技產業園區就業人口紅利支撐，未來則有「高雄國際機場新航廈」利多，但區域少有新案，「清景麟‧國家公園」為少數推案，具有指標創價效果。林聰麟表示，銀行房貸水位拉警報，對房市有一定影響，但購買預售屋到交屋時程，至少也要2~3年後，影響程度暫時估計不會太大，但如果未來一般住宅推案「土建融」確實受到政策影響，由於央行明言「公辦都更、社宅」排序優先，集團不排除轉向「公辦都更、社宅」為主力。