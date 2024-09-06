特企／電通行銷傳播集團　預見未來科技、文化、消費者與品牌趨勢

隨全球市場的快速變化和科技的迅猛發展，企業面臨著越來越多的挑戰和不確定性。電通行銷傳播集團深刻理解，唯有提前掌握未來消費者行為和市場動向，才能幫助企業客戶有效應對未來的變局並搶占先機。電通集團發布《Consumer Vision 2035：從洞察預見未來十年》報告，旨在協助企業客戶了解並應對未來可能面臨的挑戰。
該報告透過蒐集全球30,000名消費者和20位專家的深入洞察，預測了未來十年全球科技、文化、消費者與品牌的長期趨勢，描繪了將塑造未來十年的長期消費趨勢。研究報告共分成四大主題，標示出塑造未來市場的巨大力量，並進一步細分12大趨勢，報告內容更涵蓋台灣市場在地調查與觀點，深入比較全球與台灣市場消費者的異同，提供更具本地市場觀察的分析，以期成為品牌主策略布局的引導指南。
一、科技的未來十年：AI 引領變革
我們從 AI 蓬勃發展的現在，預見每位消費者未來都會擁有 AI 代理人幫忙處理日常生活大小事，提升工作和生活效率，AI 同事和 AI CEO 將成為 2035 年的常態，同時消費者也依賴 AI 提供資訊和服務，因此品牌如何在 AI 與 AI 間的溝通加入消費者看得到、喜歡看的訊息，是未來行銷人員須著墨的重點，而上述未來能否實現的重要技術關鍵，取決於量子電腦即時運算的技術發展。
二、文化的未來十年：正在重組的權力結構
去中心化平台和數位國家將重塑社群和國家運作模式，未來國家將不需要有實體的國土並可能以元宇宙的形式存在，這個變化也將可能導致新的文化中心將在西方國家以外的地區出現，以現實世界來說，交通地理位置極佳且在 2035 年人口總數為全球最多人的非洲，最有可能成為未來新的世界中心，因此非洲的經濟發展趨勢，將是影響 2025–2035 年主流文化結構組成的重要關鍵。
三、消費者的未來十年：期望完全掌權的消費者
在資訊爆炸的時代，7 成台灣消費者期望能完全掌握自己的數據會如何應用，他們最希望的是未來個人資料能輔助減少不相關的資訊干擾。除此之外，報告也發現全球 40% 的 Z 世代比以往的世代更加孤獨，因此消費者期望未來能夠自己訓練 AI，希望「它」能夠成為最懂自己的伴侶或朋友。
四、品牌的未來十年：感知情緒與預測需求的品牌
未來科技將實現消費者與品牌之間的個人化的連結方式，科技以打破虛實界限的方式深化消費者體驗，並成為習以為常的未來。消費者期待在 2035 年以前，他們的家電或汽車能在故障或需要定期保養時，他們的 AI 代理人能與品牌預約檢修服務，消費者本人完全不必介入與廠商來回溝通的複雜流程，這代表品牌需要預測賣出去的產品什麼時候會故障且消費者的 AI 會何時發出需求，同時品牌與消費者溝通的現存模式也將大大改變。
未來十年，科技將籠罩消費者的生活，但人類創造力仍是經濟和文化創新的核心。消費者更加依賴AI完成日常事務並提供情感支持；品牌在與消費者溝通時需要借助AI預測並滿足消費者的情緒和需求；而報告研究仍發現，消費者在與品牌互動時，將會更依賴自身的情感和熱情，這意味著未來的品牌需要更加深入了解消費者的情感需求，並以更加感性和真實的方式與其互動。
欲取得完整的《Consumer Vision 2035：從洞察預見未來十年》報告，請通過此連結下載。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通行銷傳播集團是世界領先機構的綜合成長和轉型合作夥伴，於1901 年在日本東京成立，目前業務遍及超過145 個國家和地區，結合其全球領導品牌網絡的人才，持續創新突破，為客戶開發有影響力的綜合增長解決方案。電通是台灣影響力最大的行銷傳播集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，而其業務轉型 (BX) 思維則突破了品牌、人員和社會轉型和永續成長的界限。是台灣唯一能夠真正實現端到端體驗轉型 (EX)，具創造力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎，2024年更榮獲Campaign Asia-Pacific 最佳企業雇主獎金獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱https://www.dentsu.com/tw/zh。
電通，創新放大影響力。
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一、科技的未來十年：AI 引領變革
我們從 AI 蓬勃發展的現在，預見每位消費者未來都會擁有 AI 代理人幫忙處理日常生活大小事，提升工作和生活效率，AI 同事和 AI CEO 將成為 2035 年的常態，同時消費者也依賴 AI 提供資訊和服務，因此品牌如何在 AI 與 AI 間的溝通加入消費者看得到、喜歡看的訊息，是未來行銷人員須著墨的重點，而上述未來能否實現的重要技術關鍵，取決於量子電腦即時運算的技術發展。
二、文化的未來十年：正在重組的權力結構
去中心化平台和數位國家將重塑社群和國家運作模式，未來國家將不需要有實體的國土並可能以元宇宙的形式存在，這個變化也將可能導致新的文化中心將在西方國家以外的地區出現，以現實世界來說，交通地理位置極佳且在 2035 年人口總數為全球最多人的非洲，最有可能成為未來新的世界中心，因此非洲的經濟發展趨勢，將是影響 2025–2035 年主流文化結構組成的重要關鍵。
三、消費者的未來十年：期望完全掌權的消費者
在資訊爆炸的時代，7 成台灣消費者期望能完全掌握自己的數據會如何應用，他們最希望的是未來個人資料能輔助減少不相關的資訊干擾。除此之外，報告也發現全球 40% 的 Z 世代比以往的世代更加孤獨，因此消費者期望未來能夠自己訓練 AI，希望「它」能夠成為最懂自己的伴侶或朋友。
四、品牌的未來十年：感知情緒與預測需求的品牌
未來科技將實現消費者與品牌之間的個人化的連結方式，科技以打破虛實界限的方式深化消費者體驗，並成為習以為常的未來。消費者期待在 2035 年以前，他們的家電或汽車能在故障或需要定期保養時，他們的 AI 代理人能與品牌預約檢修服務，消費者本人完全不必介入與廠商來回溝通的複雜流程，這代表品牌需要預測賣出去的產品什麼時候會故障且消費者的 AI 會何時發出需求，同時品牌與消費者溝通的現存模式也將大大改變。
未來十年，科技將籠罩消費者的生活，但人類創造力仍是經濟和文化創新的核心。消費者更加依賴AI完成日常事務並提供情感支持；品牌在與消費者溝通時需要借助AI預測並滿足消費者的情緒和需求；而報告研究仍發現，消費者在與品牌互動時，將會更依賴自身的情感和熱情，這意味著未來的品牌需要更加深入了解消費者的情感需求，並以更加感性和真實的方式與其互動。
欲取得完整的《Consumer Vision 2035：從洞察預見未來十年》報告，請通過此連結下載。
關於電通行銷傳播集團 (dentsu)
電通行銷傳播集團是世界領先機構的綜合成長和轉型合作夥伴，於1901 年在日本東京成立，目前業務遍及超過145 個國家和地區，結合其全球領導品牌網絡的人才，持續創新突破，為客戶開發有影響力的綜合增長解決方案。電通是台灣影響力最大的行銷傳播集團，在台灣擁有下列行銷傳播品牌：電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。
在行銷傳播的光譜中，電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連，提供客戶商業解決方案(Business Design)，品牌解決方案 (Solution Design)，與製作解決方案(Delivery Design)；並以客戶為中心的模式編制服務團隊，整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務，為品牌解決商業課題與創造新商機，而其業務轉型 (BX) 思維則突破了品牌、人員和社會轉型和永續成長的界限。是台灣唯一能夠真正實現端到端體驗轉型 (EX)，具創造力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。
電通集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中，榮獲全場最大獎(Grand Prix)，締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀，2023年isobar再度脫穎而出，榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming)，持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄；另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出，電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團；電通更於2019年及2021年，獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia）」，為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表；於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎，勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎，2024年更榮獲Campaign Asia-Pacific 最佳企業雇主獎金獎肯定；欲瞭解更多集團資訊，請參閱https://www.dentsu.com/tw/zh。
電通，創新放大影響力。