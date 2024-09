特企／電通行銷傳播集團　預見未來科技、文化、消費者與品牌趨勢

我是廣告 請繼續往下閱讀

隨全球市場的快速變化和科技的迅猛發展,企業面臨著越來越多的挑戰和不確定性。電通行銷傳播集團深刻理解,唯有提前掌握未來消費者行為和市場動向,才能幫助企業客戶有效應對未來的變局並搶占先機。電通集團發布《Consumer Vision 2035:從洞察預見未來十年》報告,旨在協助企業客戶了解並應對未來可能面臨的挑戰。該報告透過蒐集全球30,000名消費者和20位專家的深入洞察,預測了未來十年全球科技、文化、消費者與品牌的長期趨勢,描繪了將塑造未來十年的長期消費趨勢。研究報告共分成四大主題,標示出塑造未來市場的巨大力量,並進一步細分12大趨勢,報告內容更涵蓋台灣市場在地調查與觀點,深入比較全球與台灣市場消費者的異同,提供更具本地市場觀察的分析,以期成為品牌主策略布局的引導指南。我們從 AI 蓬勃發展的現在,預見每位消費者未來都會擁有 AI 代理人幫忙處理日常生活大小事,提升工作和生活效率,AI 同事和 AI CEO 將成為 2035 年的常態,同時消費者也依賴 AI 提供資訊和服務,因此品牌如何在 AI 與 AI 間的溝通加入消費者看得到、喜歡看的訊息,是未來行銷人員須著墨的重點,而上述未來能否實現的重要技術關鍵,取決於量子電腦即時運算的技術發展。去中心化平台和數位國家將重塑社群和國家運作模式,未來國家將不需要有實體的國土並可能以元宇宙的形式存在,這個變化也將可能導致新的文化中心將在西方國家以外的地區出現,以現實世界來說,交通地理位置極佳且在 2035 年人口總數為全球最多人的非洲,最有可能成為未來新的世界中心,因此非洲的經濟發展趨勢,將是影響 2025–2035 年主流文化結構組成的重要關鍵。在資訊爆炸的時代,7 成台灣消費者期望能完全掌握自己的數據會如何應用,他們最希望的是未來個人資料能輔助減少不相關的資訊干擾。除此之外,報告也發現全球 40% 的 Z 世代比以往的世代更加孤獨,因此消費者期望未來能夠自己訓練 AI,希望「它」能夠成為最懂自己的伴侶或朋友。未來科技將實現消費者與品牌之間的個人化的連結方式,科技以打破虛實界限的方式深化消費者體驗,並成為習以為常的未來。消費者期待在 2035 年以前,他們的家電或汽車能在故障或需要定期保養時,他們的 AI 代理人能與品牌預約檢修服務,消費者本人完全不必介入與廠商來回溝通的複雜流程,這代表品牌需要預測賣出去的產品什麼時候會故障且消費者的 AI 會何時發出需求,同時品牌與消費者溝通的現存模式也將大大改變。未來十年,科技將籠罩消費者的生活,但人類創造力仍是經濟和文化創新的核心。消費者更加依賴AI完成日常事務並提供情感支持;品牌在與消費者溝通時需要借助AI預測並滿足消費者的情緒和需求;而報告研究仍發現,消費者在與品牌互動時,將會更依賴自身的情感和熱情,這意味著未來的品牌需要更加深入了解消費者的情感需求,並以更加感性和真實的方式與其互動。欲取得完整的《Consumer Vision 2035:從洞察預見未來十年》報告,請通過此 連結 下載。電通行銷傳播集團是世界領先機構的綜合成長和轉型合作夥伴,於1901 年在日本東京成立,目前業務遍及超過145 個國家和地區,結合其全球領導品牌網絡的人才,持續創新突破,為客戶開發有影響力的綜合增長解決方案。電通是台灣影響力最大的行銷傳播集團,在台灣擁有下列行銷傳播品牌:電通mb廣告公司(dentsuMB)、電通國華廣告公司(dentsu one)、貝立德媒體公司(dentsu X)、凱絡媒體公司(Carat)、安布思沛績效行銷公司(iProspect)、安索帕數位行銷顧問公司(isobar)、美庫爾商務數據顧問股份有限公司(Merkle)、負責整合集團旗下所有供應段夥伴資源的安浦菲 (Amplifi)以及創意內容製作和轉型技術顧問品牌Tag。在行銷傳播的光譜中,電通打破各個垂直服務的界線並橫向串連,提供客戶商業解決方案(Business Design),品牌解決方案 (Solution Design),與製作解決方案(Delivery Design);並以客戶為中心的模式編制服務團隊,整合涵蓋商業與策略顧問諮詢、顧客體驗與全通路行銷、創意、媒體、娛樂內容與運動行銷、行銷科技建置與應用、製作與電通自有產品等七大類專業服務,為品牌解決商業課題與創造新商機,而其業務轉型 (BX) 思維則突破了品牌、人員和社會轉型和永續成長的界限。是台灣唯一能夠真正實現端到端體驗轉型 (EX),具創造力、以數據與技術驅動的全方位行銷傳播解決方案的集團。電通集團旗下品牌電通mb於2021年在全球廣告創意最高殿堂-坎城國際創意節(Cannes Lions)中,榮獲全場最大獎(Grand Prix),締造台灣廣告史上獲獎最高榮耀,2023年isobar再度脫穎而出,榮獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅(Entertainment Lions for Gaming),持續保持台灣在坎城最高獲獎紀錄;另外根據國際指標性代理商評比機構RECMA(Research Company Evaluation of Media Agency)報告指出,電通自2013年起連續蟬聯台灣媒體廣告量第一的行銷傳播集團;電通更於2019年及2021年,獲亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》評選為「亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia)」,為全台行銷傳播產業唯一兩度獲獎的企業代表;於2023年獲得PRWeek & Campaign Asia-Pacific 所舉辦的2023 最佳企業雇主獎,勇奪「最佳職涯發展(Best Career Development) 」以及「最佳學習與發展(Best Learning & Development) 」兩項大獎,2024年更榮獲Campaign Asia-Pacific 最佳企業雇主獎金獎肯定;欲瞭解更多集團資訊,請參閱 https://www.dentsu.com/tw/zh 電通,創新放大影響力。