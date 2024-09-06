基泰大直坍塌滿1年！還有101戶沒和解　官員曝關鍵：對金額有意見

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▲基泰大直施工不慎，釀大直街94巷25戶倒塌、165戶鄰損，坍塌至今滿周年，受損鄰宅已全面拆除，但仍有101戶未和解。(圖／NOWnews資料照)

基泰建設（2538）位在台北中山區大直街94巷的預售建案「基泰大直」，去年9月7日晚間因施工不慎，導致鄰近7棟民宅傾斜下陷，釀165戶鄰損，如今（6）基泰大直坍塌屆滿周年，只有64戶和解，仍有101戶未能和解。官員透露，台北市都發局今（6）發新聞稿，說明基泰大直坍塌事件處理進度，指出東側及南側民宅更新重建，兩處計有244戶，因達到意願比門檻，已啟動都更程序，7月完成模擬選配，現正辦理招商前置作業，東側預計明年上網公告招商，南側基地預計10月辦理全街廓說明會收集住戶意見，今年底確認都市更新範圍。針對基泰大直施工造成鄰房受損，經公會鑑定周邊受損戶共165戶。都發局指出，因基泰建設與受損戶私下協調達成和解進度緩慢，建管處已在今年6月6日、8月4日主動召開代為協調會議，目前已和解64戶，年底預計再召開二次協助雙方進行協調。基泰大直坍塌滿周年，為何仍有101戶未和解？建築管理工程處專門委員鄭大川告訴《NOWnews今日新聞》說，主要是基泰建設與受損戶間對於修繕與金額有意見，市府基於協助立場代為協調。記者同時也致電基泰建設總經理馮先勉，但截至截稿前仍未能取得其回應。有關基泰大直建案相關人員懲戒，都發局指出，建築師涉及未確實監造，經臺北市懲戒委員會審議決議停業2年。營造廠、工地主任及技師，涉及未按圖施工、未有緊急應變措施等違失，建管處已函發補充事證至新北市政府，該府已於113年9月3日召開懲戒委員會，並就相關人員涉及違反營造業法相關規定部分做成處分決議。最後，都發局強調，針對施工勘驗及現場施工部分，已全面檢討並執行多項強化措施，包括針對地下室開挖階段及連續壁必須申報之勘驗項目及修正檢查時間，並委託公會每月檢查地下室開挖階段建築工地，加強開挖中工地之安全性，另修法增加建築工地納入結構外審、施工計畫外審範圍，同時要求建築工地上傳安全監測資料至雲端硬碟，期能建立更完善的工地安全機制。